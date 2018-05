Cum afectează silueta consumul excesiv de cafea

Cum un consum excesiv de cafea se numara printre obiceiurile multora dintre noi, cercetatorii fac periodic studii asupra impactului pe care acesta il are asupra organismului. Recent, o descoperire prezentata de cotidianul The Telegraph a aratat ca un compus din cafea poate afecta silueta celor care o consuma regulat, in cantitati mari.

Oamenii de stiinta de la Western Australian Institute for Medical Research au facut un experiment pe cobai carora li s-a administrat o doza de CGA (acid chlorogenic) echivalenta cu cea continuta in 5 cesti de cafea.



Un consum excesiv de cafea nu conduce doar la retentie de grasime, ci poate genera si alte probleme de sanatate.



Desi, in trecut, alte studii au sustinut faptul ca cei care consuma cafea au un risc mai scazut de diabet, tensiune arteriala, sansa la o viata mai lunga si un risc scazut de a asimila grasime, iata ca de aceasta data, cu alt dozaj, rezultatul nu a mai fost unul pozitiv, scrie bzi.ro. Pornind de la aceste cercetari, cei de la institutul australian au vrut sa studieze efectele compusilor de tip CGA care nu se gasesc doar in cafea ci si in ceai si anumite fructe, precum prunele.