Cum afectează creierul pornografia. Tu ştii la ce te expui?

Pornografia este un fenomen global, care a luat amploare o dată cu tehnologia. Ceea ce în urmă cu ceva ani găseai după îndelungi căutări prin magazinele de casete video, acum totul se întâmplă la un click sau la o atingere distanţă.

Pornografia distorsionează percepția asupra relațiilor umane și a așteptările sexuale, dar se pare că impactul negativ asupra creierului este mai mare decât cel pe care îl ştiam

Un nou studiu efectuat asupra adolescenților din Noua Zeelandă, care consumă pornografie cu regularitate, demonstrează acest lucru. Un tânăr fondat pagina numită Reboot Nation, unde tinerii care au căpătat diverse deprinderi din cauza consumului exagerat de pornografie își oferă suport unul altuia. „Nu aveam idee că are un impact psihologic atât de mare. Nu am realizat că am o problemă până când nu m-am confruntat cu o disfuncție erectilă la 23 de ani. Nu mai puteam simți dorință sexuală față de o persoană reală, ci eram dependent de filmele porno”, e mărturia şocantă a unui tânăr.

Don Hilton, neurochirurg din San Antonio, a studiat mult timp efectele pornografiei asupra creierului uman. Acum patru ani, a lansat teoria controversată potrivit căreia pornografia dă dependență precum cocaina. Dacă la momentul respectiv a părut exagerată, cercetătorii de la Universitatea Cambridge au scanat creierele a 19 consumatori compulsivi, în paralel cu același număr de bărbați fără aceleași ocupații, în timp ce aceștia vizionau filme explicite. Cercetătorii au vrut să vadă ce se întâmplă în centrul pentru recompensă, adică partea creierului care se activează când facem lucruri care ne plac, alimentată de cantități mari de dopamină. Dacă al doilea grup nu a prezentat reacții remarcabile, în cazul primului „creierele s-au aprins precum luminițele de Crăciun”.

Criticii spun că nu există dependență de pornografie, ci doar persoane cu un apetit mai mare, care acționează în consecință. Totuși, cei de la Max Planck Institute în Germania au identificat două schimbări fizice în creierele consumatorilor. În primul rând, lobul frontal, cel care coordonează autocontrolul și funcționează ca o frână pentru impulsurile necontrolate, a prezentat schimbări. Cu alte cuvinte, s-a defectat. În al doilea rând, poate cea mai uimitoare descoperire neurologică în această arie e că e posibil chiar să se micșoreze creierul.

Asta înseamnă mai puțină materie cenușie în partea creierului asociată cu luarea deciziilor și motivație. Apoi, ar mai fi un punct de vedere îngrijorător. Cu cât te uiți mai mult la filme porno, cu cât crește nevoia de adrenalină a creierului. De ce se întâmplă asta? „Creierul capătă dorința de a învăța lucruri noi, dar din păcate nu se orientează către cele utile. Noutatea înseamnă agresivitate și nu numai”, a mai explicat Hilton.

Sursa