Cum a scăpat Dragnea de judecătorii incomozi. Aranjamente suspecte

Situație bizară la Curtea de Apel București tocmai în ziua în care Liviu Dragnea a fost scăpat de un complet incomod de 5 judecători, iar CJ Teleorman cerea ministerului Dezvoltarii anularea unei parti din prejudiciul in dosarul Tel Drum.

Pe 23 noiembrie 2018, Completul 17 fond al Curții de Apel București îl scăpa pe Liviu Dragnea de cel de-al doilea complet de 5 neconvenabil pentru judecarea apelului său în dosarul Bombonica, după condamnarea la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare din prima instanță.

Completul 17 fond anula, la cererea lui Liviu Dragnea, Hotărârea nr. 137/ 2018 a Colegiului de conducere al ÎCCJ în baza căruia au fost trase la sorți noile completuri de cinci judecători după Decizia CCR care a constatat nelegala lor constituire din 2014 încoace. Mai mult, Hotărârea 137 a fost suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei.

După această decizie a Completului 17 CAB, Liviu Dragnea a scăpat de judecătorii Rodica Cosma, Horia Valentin Selaru, Cristina Simona Neniță, Francisca Maria Vasile și Ioana Alina Ilie și a fost necesară o nouă hotărâre de Colegiu și o nouă tragere la sorți, care i-a adus lui Liviu Dragnea a treia variantă de complet, la care acum nu vrea să renunțe, scrie Ziare.com.

Din start, hotărârea a fost ciudată, având în vedere că acțiunea în contencios administrativ fusese introdusă inițial de Liviu Drangea împotriva altei Hotărâri a Colegului ÎCCJ, nr.89/2018, emisă înaintea Deciziei CCR privind completurile de 5.

Judecătorul care ar fi trebuit să judece în completul 17 fond ambele cereri atât de importante pentru Liviu Drangea se numește Vasile Bîcu. Dar în sală nu a intrat el. Ziare.com a întrebat în baza Legii 544 de ce. Răspunsul: dl Bîcu a depus în data de 20 noiembrie o cerere de concediu pentru zilele de 22 și 23 noiembrie.

O cerere bruscă înaintea unor cazuri foarte controversate, după care dl Bîcu a revenit la serviciu, mai odihnit după atât de necesarul concediu, probabil.

Interesant este că CJ Teleorman a făcut cerere de repunere pe rol (cauza fusese suspendată până la soluționarea laturii penale) pe 19 noiembrie la oră 14.54 și a primit termen peste numai 4 zile, ceea ce reprezintă un record absolut de viteză. Având în vedere oră depunerii, cel mai probabil dl Bîcu a văzut-o în mapa în ziua de 20 noiembrie, fix în data în care și-a depus cererea de concediu pentru zilele când avea de judecat ambele cereri atât de importante pentru dl Dragnea.

Într-o asemenea situație, regulă stabilită de art. 110 al 6 și următoarele din Hotărârea nr. 1375/2015 din 17 decembrie 2015 a CSM pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești este că judecătorul va fi înlocuit cu unul de pe lista de permanență, care pentru data de 23 noiembrie-secția VIII contencios administrativ și fiscal includea 17 judecători.



Primul pe lista de permanență a zilei de 23 noiembrie era unul dintre cei mai titrați și respectați judecători ai secției, Bogdan Cristea. Nu a intrat însă domnia să să judece acțiunea lui Liviu Dragnea și a CJ Teleorman. Și nici vreun alt judecător de pe lista de permanență, ci Alină Ghica, vicepreședintele CAB, din afară listei de permanență.

Desi a preluat Completul 17 fond in ziua de 23 noiembrie pe motiv de neaglomerare, dna Ghica nu motivat nici pana in ziua de astazi decizia prin care l-a scapat de Liviu Dragnea de completul nedorit, desi au trecut de la pronuntare fix 2 luni.



Curtea de Apel Bucuresti este considerata o feuda a actualei presedinte a CSM, Lia Savonea, care a fost presedinte CAB pana cand a intrat in Consiliul Superior al Magistraturii.

