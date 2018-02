Cum a reuşit Monica Pop să slăbească 40 de kilograme! Trucul draconic la care a apelat

Monica Pop, medicul oftalmolog care a fost diagnosticat cu cancer, a trecut prin momente dificile, însă a avut o ambiţie uluitoare şi a reuşit nu doar să învingă boala teribilă, ci şi să slăbească.

Monica Pop a slăbit nu mai puţin de 40 de kilograme în ultima perioadă şi acest lucru s-a întâmplat fără să apeleze la sfaturile unui specialist în nutriţie. Mai exact, ea a dezvăluit că a apelat la un truc draconic, dar care a dat roade.



"Într-o zi am apelat la un mic artificiu: mi-am cumpărat o bluză cu câteva numere mai mici, în care eram conştientă că nu intru, iar apoi timp de nouă zile nu am mâncat absolut nimic, beam doar o ceaşcă de cafea fără zahăr dimineaţa. Pe parcursul zilei, beam apă, atât cât îmi cerea organismul. După această perioadă, bluza cumpărată îmi era largă", declara Monica Pop, conform wowbiz.ro.



De asemenea, ea a mărturisit că ulterior a început să introducă şi hrană în alimentaţie.

@Apoi, am început să mănânc. Am luat două înghiţituri, după care m-a sunat o prietenă de-a mea şi am vorbit în jur de 20 – 30 de minute. Şi când m-am întors la mâncare, deja se instalase starea de saţietate", afirma medicul oftalmolog care, în acest fel, a reuşit să scape de aproape 40 de kilograme.