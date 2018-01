Cum a reușit Dorel din Hawaii să apese pe butonul greșit. Scene șocante la alerta anti-nucleară

Mii de oameni au alergat către adăposturi. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu părinți disperați care își băgau copiii în găurile de canal de pe stradă.

Guvernatorul statului, David Ige, şi-a cerut scuze şi a spus că alerta a fost provocată de un angajat care apăsat butonul greşit. Potrivit unor surse citate de presă, acesta s-ar fi declanşat alarma în timpul unui exerciţiu intern şi nu a fost conştient de greşeală decât atunci când telefoanele mobile din centrul de comandă au început să afişeze alerta. Guvernul SUA a anunţat că va face o anchetă completă, iar între timp anajatul a fost "recalificat".

în Hawaii există un sistem de alertă din cauza apropierii potenţiale de rachetele nord-coreene. În decembrie, statul şi-a testat sirena de avertizare nucleară pentru prima dată de la sfârşitul Războiului Rece, potrivit Mediafax.

Alerta a durat 38 de minute până când o altă informare a fost transmisă pe telefoane, timp în care, potrivit martorilor şi imaginilor, lumea a fugit îngrozită să se adăpostească.

