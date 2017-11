În urmă cu un an, Adela Popescu devenea mama unui băiețel și era extrem de fericită!

În sarcină însă, vedeta s-a îngrășat în jur de 18 kilograme și pentru a reveni pe micul ecran era nevoie de o dietă rapidă.

Însă, în primele luni ale copilului, Adela nu a făcut nimic în acest sens, mai mult, a ținut cont și de sfatul persoanelor din jur, care i-au zis să aibă grijă la regimul pe care îl va urma, întrucât, îi va afecta lactația.

“Toți oamenii m-au sfătuit să nu fac efort prea mare atâta timp cât alăptez, pentru că există riscul să pierd lactația, ceea ce nu îmi doresc. Am dat jos, totuși, câteva kilograme, pe bază de oboseală. În două luni și jumate am slăbit 11 kilograme fără să fac nimic special, nu am ținut nici dieta și nu am făcut nici sport”, a dezvaluit Adela.

Totuși, după ce a terminat cu perioada de alăptare, vedeta a recurs la un regim bazat pe iaurt și fructe confiate, astfel că, acum, Adela Popescu a scăpat de toate kilogramele în plus și arată exact ca înainte de a fi gravidă, poate chiar mai bine!

