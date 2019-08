"Am aflat de la TV". Cum a reacționat Ecaterina Andronescu la anunțul demiterii

Ecaterina Andronescu, reacție după demiterea neașteptată

Premierul Viorica Dăncilă a decis vineri să o demită pe Ecaterina Andronescu de la ministerul Educației ca urmare a declarației controversate făcute cu o zi înainte cu privire la "cazul Caracal". Ecaterina Andronescu a declarat la scurt timp după anunțul premierului că a aflat de la televizor de demiterea sa.

Viorica Dăncilă a decis să o demită pe Ecaterina Andronescu după ce aceasta a declarat într-o emisiune televizată că în locul Alexandrei Măceșanu nu s-ar fi urcat în mașină cu un străin.

"Totuși, eu am învățat de acasă să nu mă urc cu un străin în mașină", a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3.

Ce a declarat Ecaterina Andronescu imediat după decizia demiterii publicată pe Facebook de Viorica Dăncilă:

"Am aflat de la televizor. Faptul era implinit. Nu exista intenția de a o acuza pe Alexandra sau pe părinții ei, nu sunt genul acesta de om. Trebuia să ascultați ce am declarat la Antena 3, nu m-am oprit aici, am continuat să spun că din toamnă vom declanșa o campanie în școli să-i învățăm pe copii să se protejeze. Eu nu pot să iau altfel de măsuri. Dar școala Strebuie să-i învețe pe copii să se autoprotejeze. Școala e o instituție care trebuie să-i învețe pe copii de toate".

Ecaterina Andronescu spune că s-ar fi așteptat de la premier să-i ceară în prealabil o explicație, "le-am spus celor care m-au interpelat pe Facebook ce am vrut să zic".

"Dacă premierul a luat o decizie, nu am ce să mai discut, ce să mai fac? Are sens să deschid alte subiecte? Sunt profesor și îmi respect statutul", a declarat Andronescu la Digi 24.