Cum a pus-o Teo Trandafir la punct pe Bianca Drăgușanu: "Ești liberă să te ridici și să pleci!"

Bianca Drăguşanu s-a prezentat în emisiunea lui Teo Trandafir pentru a dezbate despărțirea ei de Victor Slav, alături de care are și o fetiță, și apariția imediată, la brațul unui alt bărbat.

În timp ce explica cum stau lucrurile, Bianca a devenit un pic iritată că trebuie să-și povestească viața cu lux de amănunte. „Ne-am dat seama că avem mai mulți prieteni în comun, după care am ieșit în oraș să luăm cina. Apoi am fost prinși de paparazzi, iar eu sunt aici nevoită să vin și să spun: Da, Teo, am ieșit, îmi asum!”, a fost replica ironică a Biancăi, care se pare că a deranjat-o într-o oarecare măsură pe Teo Trandafir.

Pentru a lămuri lucrurile, și pentru a nu se înțelege că Bianca a fost forțată să vină la emisiune, Teo a ținut să puncteze faptul că prezentatoarea TV este oricând liberă să părăsească platoul, dacă nu mai dorește să povestească cele întâmplate. „Există niște inexactități. 1. Nu ești nevoită pentru că nu faci nimic din ceea ce nu-ți dorești. În momentul în care nu îți mai dorești această conversație ești liberă să te ridici și să pleci. 2. Nu ți-am pus nicio întrebare care să te fi vexat. Și 3, tot din calculator a reieșit că înainte de a fi nevoită să-mi dai mie explicații, tu te-ai pupat pe gură cu omul”, a replicat Teo Trandafir.

Sursa: click.ro