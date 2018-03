Cum a folosit statul român banii negri recuperaţi din dosarele mari de corupţie

Ministerele Sanatatii si Educatiei nu au folosit cota parte care le revenea din fondul creat prin valorificarea bunurilor confiscate in dosarele penale. Pe de alta parte, Ministerul Public a folosit acest fond pentru a cumpara procurorilor DIICOT aparatura pentru flagrant.

Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a reusit, in 2016, sa recupereze 20 de milioane de lei. Este vorba de sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile si imobile, dupa ramanerea definitiva a hotararii de confiscare.



Potrivit Legi 318/2015, pentru infiintarea, organizarea si functionarea ANABI, acesti bani trebuie impartiti intre institutiile statului, iar o mica parte catre ONG-uri.



Fondul se imparte astfel: Ministerul Educatiei (20%), Ministerul Sanatatii (20%), Ministerul de Interne (15%), Ministerul Public (15%), Ministerul Justitiei (15%) si alte 15% catre organizatiile neguvernamentale sau academiile care pot primi acesti bani pentru implementarea de proiecte de prevenire a criminalitatii, de protectie a victimelor sau de educatie juridica.



Cum s-au impartit banii



Potrivit raportului pe 2017, publicat in aceasta saptamana de ANABI, banii au fost impartiti astfel:



Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (20%): 4.107.253,6 lei;

Ministerul Sanatatii (20%): 4.107.253,6 lei;

Ministerul Afacerilor Interne (15%): 3.080.440,2 lei;

Ministerul Public (15%): 3.080.440,2 lei;

Ministerul Justitiei (15%): 3.080.440,2 lei;

ANABI pentru asociatii si fundatii cu obiect (15%): 3.080.440,2 lei.



Ce s-a facut in realitate cu acesti bani



Potrivit comunicarilor transmise ANABI, sumele de bani nu au fost utilizate de catre Ministerul Educatiei si de catre Ministerul Sanatatii, noteaza ziare.com.



MAI, bani pentru mentenanta aeronavelor



Ministerul Afacerilor Interne a cheltuit banii in trei activitati importante.



- Inspectoratul General de Aviatie al MAI (IGAv) a cheltuit cu mentenanta aeronavelor din dotare, care au desfasurat misiuni de zbor de supraveghere a frontierei si a circulatiei pe drumurile publice suma de 2.158.970,64 lei;



- Directia Generala Management Operational (DGMO) a achizitionat un nou sistem de afisare video de tip videowall, suma cheltuita, fiind de 918.643,11 lei;



- Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane (ANITP) a desfasurat activitati de prevenire pe linia traficului de persoane, in acest sens fiind cheltuita suma de 2.826,25 lei.



Ministerul Public, aparatura pentru flagrant



Ministerul Public a folosit banii in programul "Achizitionarea in regim de urgenta a echipamentelor tehnice specifice necesare biroului tehnic si criminalistica din cadrul DIICOT".



Acesta este pentru organizarea si desfasurarea misiunilor operative, precum si pentru constatarea infractiunilor flagrante in dosarele penale instrumentate la nivelul acestei institutii. Platile efectuate in vederea realizarii acestei achizitii au fost in cuantum de 936.724,03 lei.



