Cum a ajuns Iulia Vântur să prezinte Cerbul de Aur

Iulia Vântur

Televiziunea Română a anunţat că “Cerbul de Aur” de anul acesta, ajuns la ediţia cu numărul 50, va fi prezentat de Iulia Vântur (38 de ani) şi de actorul italian Gabriel Garko, din serialul “Onoare şi respect”, deşi iniţial se anunţase că Mădălina Ghenea va fi amfitrioana festivalului.

“Propunerea de a prezenta «Cerbul» a venit pe neaşteptate. Îmi aduc aminte că eram în Bangkok (n.r. în iunie), acolo unde aveam un show pentru IIFA (International Indian Film Academy). Mă bucur că TVR a considerat că mă potrivesc acestui eveniment. Iubesc muzica, e parte importantă a vieţii mele acum, mare parte a carierei mele am prezentat un talent show de succes (“Dansez pentru tine”), mă simt în elementul meu într-un astfel de format. Mă simt onorată să prezint o ediţie cu adevărat specială a «Cerbului de aur». Acest festival cu tradiţie, care ne-a oferit atât de multe amintiri frumoase, se întoarce după o pauză de 9 ani, într-un moment aniversar, 100 de ani de la Marea Unire. Sincer, când am primit propunerea de la TVR, m-am reconectat instant cu momentele din adolescenţă, mi-am amintit de serile frumoase din Piaţa Sfatului, de recitalurile pe care le aşteptam cu nerăbdare. Am luat decizia cu mare drag, de-abia aştept să revin în Piaţa Sfatului, să mă bucur de muzică, de spectacol”, a declarat Iulia, care spune că nu-l cunoaşte pe colegul ei de prezentare.