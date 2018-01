CULISELE GUVERNĂRII. Cine sunt "băieţii buni " ai lui Mihai Tudose

Chiar dacă are o echipă de 28 de oameni, premierul Mihai Tudose are o relaţíe specială cu câţiva miniştri, oameni pe care-i cunoaşte, cu care "se felicită la diverse ocazii".

Invitat într-o emisiune tv, şeful guvernului a făcut câteva scurte portrete ale oamenilor pe care îi stimează şi cu care are mai mult de o relaţie profesională şi instituţională. Primul pe listă este vicepremierul Marcel Ciolacu. "Am o relaţíe de prietenie ne ştim de 25 de ani, cu familii, cu vacanţe împreună. Am venit împreună şi vă spun, sincer, că daca omul ăsta pleacă mâine, plec cu el."

Un alt ministru extrem de bine văzut este şi cea mai insolită figură din cabinet; titularul de la agricultură, Petru Daea: "Este un om pe care-l ştiu de foarte multă vreme şi este un ministru extraordinar, despre care vorbesc cu foarte mult respect, şi despre omul Daea şi despre ministrul Daea," a declarat Mihai Tudose.

Şi ministrul turismului Mircea Dobre este "un om cu un caracter extraordinar, un om bun, mai ales că are un sistem complicat pe care-l gestionează." Titularul de la cultură, Lucian Romaşcanu, "chiar e un om cult şi un bun manager, care se luptă cu un sistem complicat," în viziunea lui Mihai Tudose.

Felix Stroe "este şi el un minstru extraordinar, daca nu venea el la Transposrturi „o puneam jos”, cum se spune, cu proiectele de infrastructură pe 2017."

Şi Gheorghe Simon este un om "pe care-l ştiu de foarte multă vreme, suntem genul de oameni care şi inainte de guvern ne ştiam, ne sunam de sărbători."

Şeful guvernului a făcut o referire, uşor ironică şi la adresa ministrului justiţiei Tudorel Toader: "Un profesor, un profesionist, dar care atunci când îl rogi să-şi explice ceva, trebuie să-i dai si o limita de timp, ca altfel pierzi avionul, pierzi trenul."