Culisele caravanei ”România 2019”. Cozmin Gușă și invitații săi, ”La Hanul cald”

Povești inedite din culisele Caravanei România 2019. Cozmin Gușă și invitații săi au poposit în comuna Suseni, județul Mureș. Aceștia au descoperit de aproape secretele afacerii unor români care au ales să lupte pentru a-și crea un viitor în țară, ignorând greutățile.

În pregătirea emisiunii de vineri seară, de la Realitatea TV, Cozmin Gușă s-a oprit în Suseni, Mureș, pentru a sta de vorbă cu o familie de români, la un han de poveste, cunoscut sub numele de ”La Hanul Cald”.

Echipa Realitatea TV a fost tratată cu bucate mureșene, în primul rând cu celebra slănină, și în gebneral, bine primită. Cozmin Gușă a primit și un cadou, sub forma unei viori în miniatură, de la celebrul producător de instrumente muzicale, Vasile Gliga.

”La Hanul cald”, unde televizoarele sunt deschise mai mereu pe Realitatea TV, patronii nu prea au timp de odihnă, trebuie să lupte pentru a-și ține afacerea.

”Gazdele sunt niște prieteni foarte vechi ai mei, o familie pe care o cunosc de mulți ani, foarte dinamică, a muncit și în Spania, s-a întors, muncește în România. Este Sonia Olivia Bendorfean, fiica lui Traian Bendorfean. Fiica lui, împreuna cu care conduce această afacere medie, dar de impact, cum mulți românași de-ai noștri încearcă să faca. Unii sunt ajutați, alții nu sunt”, a spus Gușă, care l-a invitat pe patron să explice cum i-a venit ideea înființării hanului.



De explicat a făcut-o chiar Traian Bendorfean.

”Am pregătit proiectul cu mulți ani în urmă, a venit epoca fondurilor europene și-am zis ca trebuie să profităm. Ideea mi-a venit din Spania. Am văzut ce se întâmplă într-un restaurant, nu doar mâncarea. Am vrut sa menținem tradiționalul românesc. S-au investit foarte mulți bani și puteam să fac orice gen de restaurant. Mi-a venit ideea. Am luptat, am obținut fonduri europene. Nu a fost ușor. Este greu, dar dacă vrei să ai ceva, trebuie să te lupți zi și noapte”, a spus Traian Bendorfean.

Alături de fiica sa, cei doi conduc o afacere în inima Ardealului.

”E foarte greu. Trecem prin dificultăți. A fost o schimbare radicală, din Spania, aici, dar mergem înainte. Muncim. Regret pentru că muncim foarte mult și nu suntem lăsați să muncim”, a spus SONIA BENDORFEAN.

Întrebată de Cozmin Gușă cine nu îi lasă, SONIA BENDORFEAN a explicat: ”Autoritățile, controalele și in special, nu avem o echipă. Vrem să muncim cot la cot cu angajații. Nu găsim personal. Toți sunt plecați în străinatate”.

Caravana ”România 2019” ajunge vineri seară la Toplița, în județul Hargita.