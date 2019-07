Cu fonduri europene renaștem spiritul antreprenorial românesc (P)

Cu fonduri europene renaștem spiritul antreprenorial românesc

„Se apropie vremea în care oamenii vor fi mai liberi și mai creativi. Cineva îi va ajuta să facă muncile grele şi repetitive. Mereu zâmbitori, extrem de muncitori, sunt şi greu de controlat. Vin roboţii!” ne anunţă Ana-Maria Stancu, fondatoarea Bucharest Robots, un start-up dedicat pieței de roboți umanoizi de servicii.

Ideea a venit de la activitățile pe care le avea în afara jobului. A început cu lecții de educație digitală pentru copiii care vin din familii cu posibilități materiale reduse. A analizat piața de roboți și a concluzionat că lumea se va schimba foarte mult datorită inteligenţii artificiale.

„Alături de soțul meu, am început o poveste, nebună, într-adevăr, dar foarte frumoasă. Ne doream să achiziționăm doi roboți, dar nu aveam suficiente resurse. Programul «Start-up Nation» ne-a venit în ajutor. După ce-am depus toate documentele, ne-au rambursat banii în mai puțin de o lună. Am achiziționat doi dintre roboții pe care-i avem acum și o imprimantă 3D pentru a-i putea personaliza. A fost fabulos!”, a declarat Ana-Maria Stancu.

Roboții sunt căutați pentru a participa la evenimente corporate sau pentru a dezvolta aplicații personalizate. Sunt multifuncționali. Unul poate fi un fel de cabină-foto umblătoare. Este next-level, fiind orientat către bussines. Poate fi integrat, însă, și într-un muzeu, având rolul de ghid. Altul poate fi folosit în supermarketuri, unde ar scana cu ușurință orice produs și afișa mai multe detalii despre preț, calitate, ingrediente.

Nu este uşor să înfiinţezi și să crești o afacere, dacă nu dispui de resurse financiare suficiente. Cei care au reuşit să o facă au avut două elemente importante: idei foarte bune, dar şi sprijinul programul „Start-up Nation”, finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU).

„Lucrăm acum cu o multinațională, care ar vrea să integreze un robot la recepție. De exemplu, în loc să mergi să dai buletinul unor oameni, care uneori pot fi și plictisiți, mergi la un robot, care zâmbește tot timpul, scanezi datele și el îți emite un card de acces. Escu („E-5CU”) ar putea deveni primul robot angajat în sistemul public din România. Îl programăm cu un cuvânt cheie, de exemplu, cazier fiscal, la care ar putea detalia, de fiecare dată când este întrebat, care sunt documentele necesare pentru emiterea acestuia. Să nu mai fie nevoit un funcționar public să repete de zeci de ori pe zi aceeași informație - Escu ar putea să ofere această consultanță. Este un soft care preia sarcinile repetitive. Astfel, oamenii ar avea mai mult timp să rezolve alte probleme”, a mai spus Ana-Maria Stancu.

Deși sunt la început de drum, au un vis măreț: să producă în România primul robot de servicii. Așa cum recunoaște chiar fondatoarea, urmăresc în continuare fondurile de finanțare și speră să mai trăiască asemenea experiență, precum cea de la „Start-up Nation”.



Start-up Nation a pornit ca un proiect pilot, derulat în 2017. Astăzi, mii de afaceri încep să aducă profit, atât antreprenorilor, cât și statului. 33 514 proiecte de planuri de afaceri au fost transmise în 2018. Acestea se află acum în faza de contractare.

„Start-up Nation este un fenomen. În aceşti doi ani, am învățat că trebuie să simplificăm și am făcut-o. Am clarificat foarte mult. Băncile au căpătat mai multă încredere și totul funcționează mult mai bine. Ținta programului este trezirea spiritului de antreprenoriat. Cred că este una îndeplinită, ținând cont de cifrele îmbucurătoare și poveștile de succes ale antreprenorilor români. Numărul tinerilor care doresc să devină antreprenori crește în fiecare an, iar asta ne dă puteri să continuăm și sper să avem Start-up Nation ediția 2019 și 2020. Sunt și români care vin din străinătate cu scopul de a-și înființa o afacere acasă. Într-o piață care crește, cum este cea a României, este absolut normal ca start-up-urile să se dezvolte”, au transmis reprezentanții Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

În spatele multor povești de succes se află, de fapt, istorii de afaceri care au început în sânul familiei. Este și cazul celor de la Cat Logo Chocolate, care, în 2018, a fost desemnată una dintre firmele Start-up Nation de succes. Fondatorul acesteia, Alin Mureșan, a mărturisit că, deși nu avea capitalul necesar, avea proiectul schițat în cele mai mici detalii. Voia să prelucreze ciocolată și să-i dea forme dintre cele mai diverse.

„Acum doi ani, am decis, alături de soție, să ne îndeplinim visul și să punem bazele unei afaceri proprii. Pe piața dulciurilor nu prea exista ciocolată personalizată. Ne-am ocupat îndeaproape ambii, de la scrierea proiectului, achiziționarea utilajelor, până la conturarea profilului de potențiali clienți. Am achiziționat utilajele, am creat primele matrițe și i-am dat drumul. Acum personalizăm ciocolată simplă, praline sau cu diverse umpluturi. În mai puțin de doi ani, am vândut peste o tonă de ciocolată. În anul Centenarului Marii Uniri, am avut o serie de ciocolate personalizate dedicată acestei perioade, care s-a bucurat de interes din partea administrațiilor publice locale, dar și a românilor simpli. Sperăm să ne dezvoltăm cât mai mult, să accesăm și alte fonduri, pentru a achiziționa o hală cu o capacitate mai mare, dar să și angajăm muncitori”, a declarat administratorul Cat Logo Chocolate din Târgu-Mureș.

Una din prioritățile POCU este să susțină activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, iar cifrele zilei ne arată un program de succes. Sute de start-up-uri, mii de angajaţi şi salarii, toate din fonduri europene, creionează tabloul economic în zonele din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

La sfârșitul lunii mai a.c., zece dintre primii beneficiari ai Programului Start-up Nation, ediția 2018, au semnat acordurile de finanțare. Între aceștia, sunt și soții Marinela Roxana Neacșu și Ovidiu-Cosmin Neacșu, doi tineri din comuna Davidești, Argeș. Tânăra familie a decis să înființeze un Service auto chiar în localitate, creând astfel zece locuri noi de muncă. Sunt optimiști în continuare, dar şi conștienți de provocările unui start-up.

De la Timişoara la Constanţa, de la Craiova la Iaşi şi până la alte judeţe ale României, banii europeni au venit să suplimenteze banii statului român. Toate acestea pentru a sprijini ceea ce are mai valoros ţara noastră, capitalul uman, adică românii.

„Am redactat proiectul la începutul anului 2018, iar în primăvara anului 2019 am semnat deja contractul. Am analizat piața din Argeș și am decis să facem un pas curajos, înființând un Service auto. Fiecare mașină are nevoie la un moment dat de reparație. Vom angaja zece persoane din localitate sau din apropiere și vom oferi diverse servicii de calitate de reparaţie a maşinilor. În prezent, suntem în faza de implementare. Construim și pregătim achiziţionarea utilajelor. Sperăm să-l inaugurăm la începutul lunii august”, a povestit Ovidiu-Cosmin Neacșu.

Pentru mulţi dintre ei, sintagma „fonduri europene” suna la început ca fiind ceva prea complicat şi greu de accesat. Au văzut, între timp, din propria lor experienţă că banii europeni au ajuns în România tocmai cu acest scop, prin susţinerea afacerilor, să producă bani româneşti.



CONTEXT

Programul „România Start-up Nation” este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi este implementat, până în ianuarie 2022, prin intermediul următoarelor proiecte:



1. „Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii START-UP NATION 1 în regiunea Nord-Vest, regiunea Vest și regiunea Sud-Vest Oltenia” POCU/256/3/7/118808, cu un buget de 142.474.225 lei;



2. „Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii START-UP NATION 2 în regiunea Nord-Vest, regiunea Sud-Est și regiunea Sud-Muntenia” POCU/256/3/7/118809, cu un buget de 142.474.225 lei;



3. „Stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii START-UP NATION 3 în regiunea Nord-Vest, regiunea Centru și regiunea Nord-Est” POCU/256/3/7/118810, cu un buget de 142.938.925 lei.

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii are rol de administrator de scheme de minimis/antreprenoriat. Linia de finanțare a fost creată pentru încurajarea și sprijinirea înființării întreprinderilor mici și mijlocii cu profil nonagricol, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, oferindu-se finanțări în sumă de 200.000 de lei (sau aproximativ 44.000 de euro).

Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, „Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.realitatea.net, în cadrul proiectului „Descoperă Programul Operațional Capital Uman” (cod MySMIS 125486), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.