Cu cine va juca Simona Halep în semifinale la Wimbledon

Elina Svitolina, ar putea juca cu Simona Halep în semifinale la Wimbledon

Simona Halep a mai jucat o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de Eugenie Bouchard. Acum, Simona Halep ar putea, cu puțin noroc, avansa până în ultimul act al competiției.

Simona Halep va juca în semifinale cu Karolina Muchova (22 de ani, nr. 68 WTA) sau pe Elina Svitolina (24 de ani, nr. 8 WTA).

Legat de acest aspect, Wilander a adăugat: „Simona Halep ar urma să joace cu Muchova sau Svitolina şi ar trebui să câştige şi acel meci. Probabil ea trebuie să ajungă în finală, ţinând cont de cum se prezintă tabloul pentru ea. Simona Halep nu avea prea multe şanse să câştige turneul de la Wimbledon, ţinând cont de modul în care joacă, dar aceasta este una dintre ele. Este un tablou extraordinar pentru Simona şi ar putea avea o bună şansă să reuşească", a declarat Wilander.

Simona Halep, în semifinale la Wimbledon. Marti, nu mai devreme de ora 16:30, se va disputa partida Elina Svitolina (8 WTA) – Karolina Muchova (68 WTA), din cadrul sferturilor turneului de la Wimbledon, Marea Britanie.

Simona Halep, în semifinale la Wimbledon. Svitolina a castigat clar, scor 6-4, 6-2, singura disputa directa, de la Doha in acest sezon. Va fi totusi un meci diferit, Muchova avand un moral excelent, dupa victoria uluitoare cu Karolina Pliskova, scor 13-11 in setul decisiv.

Simona Halep a ajuns în semifinale după o revenire spectaculoasă în fața chinezoaicei Zhang, care a condus-o cu 4-1 în primul set. Simona Halep a revenit și a învins fără probleme cu 7-6 și 6-1.

Simona Halep, în semifinale la Wimbledon. Elina Svitolina evolueaza din ce in ce mai bine pe masura ce avanseaza in turneu. De regula o jucatoare ce nu se simte confortabil pe iarba, ucraineanca este la un pas de prima semifinala la Wimbledon. Svitolina a trecut la pas in sferturi, dupa un succes, scor 6-4, 6-2 cu Petra Martic. De partea opusa, Karolina Muchova a invins-o pe conationala sa Karolina Pliskova, la capatul unui meci „epic", scor 4-6, 7-5, 13-11.

Simona Halep a fost învinsă anul trecut de Elina Svitolina în finala turneului WTA de la Roma.

Celelalte două sferturi din finală:

Barbora Strycova (Cehia, 54 WTA) - Johanna Konta (Marea Britanie, 18 WTA)

Alison Riske (SUA, 55 WTA) - Serena Williams (SUA, 10 WTA)