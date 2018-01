Cu cine va fi înlocuită Viorica Dăncilă în Parlamentul European

Viorica Dăncilă va fi înlocuită la Parlamentul European de o anonimă. Nici măcar colegii din organizația PSD Pitești nu o știu prea bine. Este vorba despre Maria Gabriela Zoană. Despre ea, șeful de filială spune că, atunci când era consilier local la Pitești, nu participa la ședințe. Și la întâlnirile organizației argeșene apare foarte rar. În schimb, are poze cu toți șefii partidului. Cele mai multe cu Viorica Dăncilă.

Maria Gabriela Zoană a ocupat locul 20 pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Atunci era departe de visul european. Norocul a dat peste ea acum, la aproape trei ani de la alegeri, odată cu desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcția de premier.



Șeful organizației din care face parte a dat de înțeles că Maria Zoană a fost impusă de la centru pentru postul de la Bruxelles.

"Practic, nu şi-a făcut în niciun fel treaba de membru al organizaţiei noastre. A fost consilier local la Piteşti şi la un moment dat am schimbat-o pentru că nu participa la ședințe, avea o activitate destul de slabă din punctul ăsta de vedere. Ea spune că este încă membră la noi, dar o văd o dată pe an", spune Cristian Gentea, preşedinte PSD Piteşti.



Potrivit CV-ului său, Maria Zoană a fost consilier local la Primăria Pitești în perioada 2012 - 2014. Acum este director-adjunct la Registrul Comerțului. Doctor în drept, ea a profesat și ca avocat timp de zece ani, tot în Pitești. Spre deosebire de Viorica Dăncilă, Maria Zoană scrie în CV că vorbește trei limbi străine: engleza, franceza și italiana. Ea va primi un salariu de peste 6.000 de euro pe lună.



"Şi-a dorit funcţia asta, are pregătire în domeniul juridic. A fost avocat. Apoi a fost director adjunct la registrul comerţului, unde este şi în momentul de faţă", mai spune Gentea.



Contactată pentru un punct de vedere, Maria Zoană ne-a transmis "astăzi particip la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, motiv pentru care nu pot vorbi la telefon. Cu plăcere am să vă dau declarații imediat ce voi primi mandatul".