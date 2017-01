Cu cine a fost căsătorită Bahmuţeanu, înaine să-l cunoască pe Prigoană. "Am fugit de acasă"

Adriana Bahmuţeanu s-a măritat, la 18 ani, cu Cosmin Bahmuţan, un afacerist mult mai în vârstă ca ea.

După 5 ani, divorţul pronunţat a însemnat si eliberarea actualei vedete tv, care a marturisit, în trecut, chinul îndurat lângă cel căruia i-a păstrat, totuşi, numele dupa separare.

"Eu am avut de-a face cu un asemenea tiran. Am fugit de acasă şi nu m-am mai intors. Primul meu soţ nu era foarte ok din niciun punct de vedere. Povestea îmi face rău. Ajungi să crezi că eşti o sclavă şi că nu poti face nimic fără acel om. Eu am divorţat la 23 de ani, mi-am luat inima-n dinţi. Te simţi umilită! Am mâncat bătaie, asta e situaţia", a povestit Bahmu, potrivit cancan.ro.