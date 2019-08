Cu ce zodie te potrivești cel mai bine. Iată cele mai bune perechi!

Afla cu ce zodie te potrivesti cel mai bine si care sunt punctele forte ale legaturii dintre voi!

Berbec - Sagetator

Energici si curajosi, Berbecii au nevoie langa ei de parteneri care sa le inteleaga firea impulsiva si care sa reuseasca sa le aduca zambetul pe buze chiar si atunci cand sunt extrem de suparati ori nervosi. Cine ar putea sa se potriveasca mai bine cu nativii din Berbec, daca nu reprezentantii zodiei Sagetator, firi optimiste, pline de viata si luptatoare. Atunci cand cele doua zodii sunt impreuna, se intampla ceva magic, greu de explicat in cuvinte.

Taur - Fecioara

Cele doua semne sunt determinate si organizate in viata, asa ca vor face o pereche minunata, care va lupta intotdeauna pentru o relatie de lunga durata. In plus, ambele zodii sunt in stare sa oferire totul intr-o relatie. Ele combina simtul practic cu cel romantic, reusind cu succes sa treaca cu bine peste toate provocarile vietii. Isi vor asuma compromisuri, vor ierta din iubire si isi vor condimenta legatura cu partide sexuale intense.

Gemeni - Varsator

Nu te mai intreba cu ce zodie te potrivesti cel mai bine, pentru ca acum ai gasit barbatul potrivit pentru tine. Gemenii fac casa buna cu Varsatorii (si invers), asa ca o relatie intre cele doua zodii are multe sanse de reusita pe termen lung. Reprezentantii ambelor zodii sunt originali, sociabili si dornici sa experimenteze tot felul de tentatii erotice. Se inteleg de minune atat in clipele in care vor sa cucereasca lumea cu energia lor, cat si in momentele cand nu isi doresc altceva decat sa leneveasca in pat, unul in bratele celuilalt.

Rac - Pesti

Ambele semne sunt guvernate de elementul Apa, asa ca nu vor avea prea multe probleme in relatia de cuplu, cel putin la prima vedere, depinde cat de mult sunt dispusi nativii sa lase de la ei in favoarea celuilalt. Fara indoiala cei doi parteneri sunt pe aceeasi lungime de unda, astfel ca reusesc sa stabileasca usor o legatura speciala. Cei din jurul lor aproape ca vor crede ca isi citesc mintea unul altuia, atat de puteric conectati vor fi.

