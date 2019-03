Experiment Realitatea TV: Cu ce s-a stopit pe străzile din Bucureşti şi de ce alunecă?!

Șoferii din Capitală au observat în ultimele zile că unele străzi se comportă ca un patinoar, chiar dacă nu a mai nins de mult timp. Culmea! Derapajele s-ar produce chiar din cauza unei substanțe antiderapante folosită de autorități.

Realitatea TV a realizat o anchetă, încercând să afle care este cauza incidentelor. Șoferii spun că încă de la pornire automobilele alunecă pe asfalt.

Potrivit unui specialist, trainerul Sorin Bădică de la Academia Titi Aur, este poisibil ca pe porţiunile unde substanţa antiderapantă cu care s-a stropit pe timpul iernii să se formeze, în contact cu umiditatea din aer, un strat alunecos de mâzgă.

Într-o comunicare către Realitatea TV, primăria Capitalei a explicat că este vorba de o substanță standard pentru deszăpezire, fără a lămuri însă dacă mâzga derapantă formată pe străzi are legătură sau nu cu soluţia respectivă.

"Ultimele tratamente cu material antiderapant s-au efectuat in noaptea de 22-23 februarie, iar, ulterior, in noaptea de 24-25 februarie, s-a mai intervenit doar punctual, fara a fi tratata o intreaga artera [...] in cadrul acestor actiuni au fost aplicate aceleasi antiderapante care s-au folosit de la declansarea campaniei de deszapezire si combatere polei pentru iarna 2018-2019, respectiv clorură de calciu/sare, aprobate prin programele de deszapezire", se spune în comunicatul Primăriei.

Substanța antiderapantă nu a intrat însă în contact cu zăpada pentru că în ultima perioadă nu a mai nins în Capitală.

Vezi o demonstraţie făcută de şoferi profesionişti, care arată cât de periculos poate fi carosabilul alunecos.

SURSĂ VIDEO: Realitatea TV