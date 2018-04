Cu ce putem înlocui cafeaua de dimineaţă? Ceaiul extrem de benefic care îţi va da energie maximă

Nu numai cafeaua îţi dă energie şi te trezeşte din somn. Pe lângă ceaiul verde şi ceaiul negru şi mai... autohtonul ceai de cimbru, poate înlocui cu succes cafeaua.

Ceaiul de cimbru este o bună alternativă la cafeaua de dimineaţă, oferindu-vă energie pentru întreaga zi. Ceaiul de cimbru are proprietăţi tonice şi energizante, calmează tusea de dimineaţă şi linişteşte stomacul. De asemenea, are efecte antimicrobiene, antiseptice, expectorante şi antispasmodice. Totodată, în locul cafelei care are proprietăţi diuretice, ceaiul este eficient în cazul infecţiilor pieptului, diaree şi gastroenterită.

Spre deosebire de "banala" cafea, cimbrul este bogat în vitamina C, fier, mangan, cupru, calciu, acid folic, fosfor, potasiu, vitamina B6, zinc și fibre.

În urma unor studii, s-a observat că cimbrul a redus ritmul cardiac al şobolanilor cu hipertensiune arterială, dar a scăzut şi nivelul colesterolului. De asemenea, s-a demonstrat că cimbrul are proprietatea de a preveni cancerul, datorită uleiurilor volatile, vitaminelor, mineralelor, acidului ursolic şi rosmarinic.