Cu câţi BANI rămâne Simona Halep din premiul de la Roland Garros. Impozitul, uriaş! / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Simona Halep a castigat Roland Garros din a treia incercare si, odata cu trofeul, a primit si un CEC consistent. 2,2 milioane de euro este premiul pe care il incaseaza castigatoarea Roland Garros, insa Simona Halep nu va ramane cu toti banii in cont.

Statul francez ii va opri, sub forma de impozite, 950.000 de euro, informeaza Evenimentul Zilei. Cu alte cuvinte, Simona Halep va incasa efectiv 1,25 milioane de euro, ca urmare a triumfului de la Paris.



Simona Halep a castigat pana acum peste 22 de milioane de euro in cariera si este pe locul 8 in clasamentul all time al sportivelor care au obtinut cei mai multi bani din tenis.