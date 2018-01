Cu cât au crescut vânzările trupei The Cranberries, după moartea solistei Dolores O'Riordan

Vânzările și difuzările în streaming ale single-urilor și albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescu t cu 1.000% în primele zile, după ce a fost anunțat decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan.

Cântăreaţa irlandeză a fost găsită decedată la vârsta de 46 de ani într-o cameră de hotel din Londra, luni. De atunci, vânzările şi difuzările în streaming ale catalogului muzical al trupei The Cranberries au înregistrat o creştere spectaculoasă, au anunţat reprezentanţii Official Charts Company, instituaţia care alcătuieşte topurile muzicale din Marea Britanie, scrie Agerpres.



Compilaţia “Stars: The Best Of 1992-2002” a ajuns pe locul al 16-lea în topul albumelor din această săptămână, ocupând deja o poziţie mai bună faţă de performanţa reuşită (locul 20) în anul lansării sale, 2002.



Trei dintre piesele de succes ale trupei au reintrat la rândul lor în Official Singles Chart: “Zombie” (cântec lansat în 1994) a intrat pe locul 45, “Linger” (lansat în 1993) a intrat pe poziţia a 47-a, iar “Dreams” (single lansat în 1992) a intrat pe locul 66.



Vânzările combinate cu difuzările în streaming ale single-urilor trupei irlandeze au crescut cu 1.134% faţă de săptămâna trecută, în timp ce vânzările de albume ale formaţiei au crescut cu 986% faţă de săptămâna trecută.



Decesul solistei Dolores O’Riordan a avut un impact şi mai mare în Irish Singles Charts, unde single-ul “Linger” a urcat pe locul 11, “Zombie” pe locul 16 şi “Dreams” pe locul 40.