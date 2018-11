Cristian Tudor Popescu: Ăștia vor să scoată UE din România. Ei trăiesc în UE, noi nu

Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu a spus că puterea actuală vrea să scoată UE și Occidentul din România, după criticile virulente aduse la adresa autorităților de la Bruxelles din cauza raportului MCV.

Jurnalistul a precizat actuala clasă politică vrea să conducă românii proşti.

"Am avut un sentiment, văzându-i cum vorbesc. În anii 90, mă mai duceam și eu prin Occident, cu treabă, ca jurnalist. Cu treabă fiind, pe diverse aeroporturi vedeam scris în stânga: EU, în dreapta: Other Passports. La alte pașapoarte era o coadă întotdeauna foarte lungă, cu oameni de toate felurile, iar în stânga erau câteva persoane, grase, vesele, politicoase și bine îmbrăcate, care treceau rachetă, iar eu stăteam la Other Passports. N-o să uit sentimentul ăsta.

Mulți sunt tentați să spună că nu pot, că e din cauza neputinței. Nu este adevărat. Doresc să ne scoată din UE. Dar cum? Nu doresc să se scoată pe ei. Ei doresc să se termine cu debandada în care orice amărăștean din țara asta are dreptul să se ducă la Bruxelles, la Paris, la Berlin, poate să plece să muncească, să călătorească, să-și cumpere niște lucruri. Înainte de 89 era ordine, nu putea tot mocofanul să ia contact cu UE. Cine putea lucrul ăsta? Unii! Cei mai egali dintre tovarăși.

Acești inși n-o să poată să excludă formal România din Europa, dar pot scoate UE, Occidentul din România. Și să rămână o Românie adevărată, pură, strămoșească. (Moderator: Săracă) Săracă numai unii. Domnii acșetia n-au de gând să iasă din UE, vor doar să ne scoată pe noi. Tot ce vor e ca noi să rămânem aici, dacă se poate la fel de dezinformați ca în 1989 și să ne conducă ei, pentru că ei nu pot conduce decât astfel de oameni", a spus Cristian Tudor Popescu la postul de televiziune Digi 24.