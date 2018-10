Cristian Tudor Popescu, veşti proaste pentru Simona Halep după retragerea de la Moscova

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din turneul de la Moscova, din cauza problemelor de sănătate. Vestea proastă de la CTP este că Halep nu are nicio şansă la Turneul Campioanelor.

În locul constănţencei organizatorii Kremlin Cup au introdus-o pe tablou sportiva din Grecia Valentini Grammatikopoulou (170 WTA).

"Am încercat tot ce am putut pentru a fi în formă, am vrut cu adevărat să joc aici la Moscova, dar, din păcate, problemele la coloană îmi provoacă încă durere şi nu vreau să îmi asum niciun risc inutil.

Deşi este dezamăgitor, ştiu că este important să îmi pun pe primul loc sănătatea. Mi-am petrecut câteva zile minunate aici la Moscova şi le doresc tuturor succes la acest turneu”, a anunţat Simona Halep.

Cristian Tudor Popescu spune că era bine ca Simona Halep să nu se fi prezentat deloc la Moscova, din cauză că accidentarea sportivei, hernie de disc, este "foarte păcătoasă".

"Eu o sfătuiam să nu joace la Moscova. Eram de părere că ar fi bine să nu joace şi să-şi orienteze programul de recuperare în funcţie de Turneul Campioanelor. Nu a procedat aşa, a încercat să se recupereze rapid, pentru a juca la Moscova, şi iată că nu s-a putut.

Această afecţiune, hernia de disc, e foarte păcătoasă. Azi poţi juca intens, fără să ai nimic, nicio jenă, nicio durere, iar a doua zi să te trezeşti înţepenit de durere. E clar că ea simte că nu poate duce nişte meciuri oficiale la nivel înalt, dar acum lucrurile stau chiar mai rău decât după Beijing. A forţat şi acum perioada de recuperare se va prelungi.

În plus, la Turneul Campioanelor nu ai nicio şansă să joci cu o adversară care să fie plăcută, toate meciurile sunt tari, cu adversare puternice. Simona a jucat foarte puţine meciuri de turneu în ultimele 3 luni, iar ultimul ei meci cu o jucătoare din Top 10 a fost acum mult timp. Şansele ei de a face faţă, chiar dacă se recuperează până atunci, sunt minime. Nu are rost să se mai gândească la Turneul Campioanelor", a spus Cristian Tudor Popescu pentru postul TV Digi24.