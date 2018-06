Reacția lui CTP după decizia din scandalul "pavianul": "A contat că Dăncilă a renunțat la coafură"

CTP, reacție la cald

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a primit marți câștig de cauză de la Curtea de Apel în scandalul amenzii de 1.000 de lei primite de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. "S-a ținut seama de faptul că doamna Dăncilă a renunțat la această coafură, imediat după ce am făcut observația estetică, și nu a depus nicio sesizare", a declarat CTP.

Cristian Tudor Popescu a declarat marți, la scurt după decizia Curții de Apel București de a anula amenda dată de CNCD, în februarie, când jurnalistul a comparat coafura premierului Dăncilă cu cea a pavianului cu mantie, că este vorba de o decizie curajoasă și rațională.

Declaraţiile au fost făcute în ziua în care Viorica Dăncilă a fost propusă pentru şefia Guvernului. Reprezentanţii CNCD au susținut că expresia folosită de Cristian Tudor Popescu reprezintă hărţuire şi încalcă dreptul la demnitate.

Cristian Tudor Popescu a corectat afirmațiile potrivit cărora ar fi comparat-o pe Viorica Dăncilă cu o specie de maimuță, reiterând faptul că el s-a referit doar la coafura de la acea vreme a premierului, o opțiune personală a acesteia, și că orice comentariu al său legat de premier a vizat competența acesteia pentru funcția în care era propusă de PSD.

„Este vorba despre o victorie a rațiunii și curajului. O victorie a rațiunii, pentru că judecătorul a ținut seama de niște elemente cât se poate de clare și de logice: faptul că eu mi-am întrerupt discursul politic, aveam un discurs de critică politică la adresa premierului, ca să fac o observație mondenă, de stilistică a părului. Nicidecum să o compar pe doamna Dăncilă cu o maimuță.

Această observație critică, precum și multele observații critice politice nu sunt legate în niciun fel de calitatea de femeie a doamnei Dăncilă, de genul doamnei Dăncilă, ci exclusiv de calitatea de politician. Puteam la fel de bine să vorbesc despre frizura unui bărbat. Nu am discriminat în niciun fel, cu atât mai puțin nu am hărțuit-o. De asemenea, s-a ținut seama de faptul că doamna Dăncilă a renunțat la această coafură, imediat după ce am făcut observația estetică, și nu a depus nicio sesizare", a declarat CTP la Digi24.