Cristian Tudor Popescu, veste de ultimă oră despre situaţia medicală a Simonei Halep

Cristian Tudor Popescu

Simona Halep s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari, după 6-2, 6-3 cu ucraineanca Lesia Ţurenko, victorie în urma căreia va urca pe locul al doilea în ierarhia mondială.

În sferturi o va întâlni pe germanca Julia Goerges (30 ani), numărul 16 mondial, care a trecut de americanca Alison Riske cu 6-1, 6-7 (5), 6-4.

Cristian Tudor Popescu este de părere că Simona Halep a trecut peste problemele legate de hernia de disc şi că această afecţiune n-o va împiedica foarte mult pe româncă în carieră.

"A fost un meci simplu, dar important. Simplu, dacă ne uităm la scor. În teren, n-a fost chiar atât de simplu. Simona a fost compactă fizic şi psihic. Are un timp de digerare a greşelii extrem de scurt, asta e iarăşi foarte important. Chiar dacă ratează o minge uşoară, asta nu lasă urme. Ceea ce avem un contraexemplu, nu se întâmplă cu Mihaela Buzărnescu, se află în situaţia opusă. Buzărnescu se află la un nivel de încredere jos. Limbajul comrporal al jucătoarei arată de parcă altcineva ar fi vinovat de greşelile tale.

Deocamdată, nu pot să spun că sunt nişte schimbări vizibile, decisive, în jocul ei, cu noul antrenor. Ea are zestrea cu care vine de la Darren Cahill. Este Simona de la momentele ei de vârf. N-am văzut schimbări tehnice în niciun caz. Nici la tactică.

Eu sunt posesorul unei duble hernii de disc. Deci cunosc fenomenul. În ciuda faptului că sună înspăimântător, se poate juca cu o asemenea afecţiune. Chiar la nivel înalt. Andrei Pavel a jucat vreo 3 ani în carieră cu hernie de disc destul de gravă. Ce are Simona se poate rezolva prin terapie, kineto şi fizio. E în regulă Simona", a zis CTP la Digisport, care apoi a completat că a doua jucătoare de FED Cup a României ar putea fi Irina Begu, din moment ce Buzărnescu n-a confirmat:

"Irina Begu mi se pare o foarte bună jucătoare de echipă, dar care şi la simplu are valoare, dar iată că şi la dublu. În rest, nu văd în clipa de faţă. Ana Bogdan are aceeaşi problemă ca şi Buzărnescu: nu a jucat pentru naţională, nu are experienţă de joc pe echipe. E bine să debutezi la o vârstă mai fragedă".