Cristian Tudor Popescu surprinde total: "Am nostalgia lui Dragnea"

Cristian Tudor Popescu

Cristian Tudor Popescu a surprins pe toată lumea când a anunţat că are nostalgia lui Liviu Dragnea, după ce a văzut nivelul slab al politicii, care e "ca o baltă plină cu mormoloci".

CTP spune că actuala luptă politică poate fi comparată cu „un ciopor de maimuțe care sar dintr-un copac în altul.

"Nu am întâlnit niciodată un nivel politic atât de jos, de slab și de confuz, încât aproape că nu mai are legătură cu politica. Am nostalgia lui Dragnea. Dragnea era un scelerat, dar punea niște probeme fundamentale – problema independenței justiției, a României în raport cu UE, acolo a fost o luptă dură, dar o luptă politică, de un anume nivel, care a și adus la urne atâția cetățeni la alegerile europarlamentare, neașteptat de mulți.

Parametrul care mă îngrijorează cel mai mult, dincolo de aceste vânzoleli, este numărul mic de cetățeni din diaspora care s-au înscris pentru vot în avans - acum a prelungit, înțeleg, premierul Dăncilă până pe 15 septembrie. Vom avea o prezență la vot în această toamnă mult mai mică decât la europarlamentare”, a spus Cristian Tudor Popescu la postul TV Digi24.