CTP a umilit-o pe Dăncilă: "Dacă ar fi om și nu acest animal politic, și-ar da demisia"

Cristian Tudor Popescu și-a spus opinia despre votul dat de Comisia Juridică a Parlamentului European împotriva candidaturii Rovanei Plumb pentru un post de comisar european.

CTP a afirmat, în acest context, că Viorica Dăncilă ar trebui să își dea demisia și a explicat motivul.

"Cum e acum imaginea României, când a fost respinsă Rovana Plumb? Dacă doamna Dăncilă ar avea o umbră de demnitate, de umanitate în ea, dacă ar fi om cât de cât și nu acest animal politic nedefinit care este, și-ar da demisia", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi 24.

Apoi a continuat: "În timp ce Laura Codruța Kovesi își va ocupa locul de procuror-șef european, se realizează această compromitere prin intermediul doamnei Dăncilă care, la Washington, acest lucru trebuie spus tuturor românilor, s-a dus în calitate de băgător de seamă, pe niște bani mulți, pe care nu se știe cine i-a dat, fiind vorba și acolo de compromiterea imaginii României în lume, pentru că premierul României s-a dus în vizită în SUA ca să se întâlnească pe un hol cu un primar dintr-un oraș, atât"

"Această expresie pe care Dăncilă a folosit-o de nu știu câte ori: să luptăm pentru imaginea României în lume, să fim uniți, să nu ne mai denigrăm noi pe noi, iată că această compromitere o realizează pe toate planurile Viorica Dăncilă, care nu își va da demisia”, a încheiat CTP.

CTP despre coafura Vioricăi Dăncilă: "Îmi amintește de pavianul cu mantie"

Reamintim că ziaristul Cristian Tudor Popescu a făcut în trecut, mai precis în ianuarie 2018, o afirmație despre Viorica Dăncilă care a stârnit valuri în presă și în urma căreia a fost amendat de CNCD.

Pe 16 ianuarie 2018, CTP a afirmat, in direct, despre Viorica Dancila: "Incep sa ma gandesc ca Susanica Gadea (fost ministru al Educatiei in perioada comunista - n.red.) sau Maria Bobu (fost ministru al Justitiei in perioada comunista, sotia lui Emil Bobu - n.red.) erau niste lumini in Guvernul lui Ceausescu din anii '80. Cum a ajuns aceasta doamna?

Coafura aceasta imi aminteste de pavianul cu mantie, e o specie pe cale de disparitie. Nu pot sa nu ma gandesc, este exact modul cum e asezata podoaba capilara a pavianului cu mantie".



În iunie 2018, Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui CTP, in cazul pavianul cu mantie.

Jurnalistul contestase amenda de 1.000 de lei primita de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce comparase, intr-o emisiune televizata, coafura Vioricai Dancila cu "podoaba capilara a pavianului cu mantie".