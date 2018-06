CTP a câştigat procesul "pavianul" împotriva CNCD

CTP a câştigat procesul "pavianul" împotriva Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Curtea de Apel București i-a dat, marți, câștig de cauză jurnalistului Cristian Tudor Popescu în disputa cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării care îl amendase cu 1.000 de lei pentru că a comparat-o pe Viorica Dăncilă cu un pavian. Decizia nu e definitivă.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a câştigat la Curtea de Apel Bucureşti procesul în care a contestat amenda dată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. În luna ianuarie, CTP a fost amendat cu 1.000 de lei pentru că într-o emisiune televizată a făcut o asociere ce încalcă dreptul la demnitate la adresa premierului Viorica Dăncilă, căreia i-a spus 'pavianul cu mantie'.

CNCD a considerat că asocierea reprezintă hărțuire și încalcă dreptul la demnitate, potrivit unui comunicat. Tot cu o mie de lei a fost sancționat si moderatorul emisiunii în care CTP a făcut afirmaţia, Cosmin Prelipceanu, pentru lipsa de reactție. "Faptele celor 2 jurnalişti exced libertăţii de exprimare în conformitate cu legislaţia din România şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului", arata comunicatul citat.



La vremea respectivă, Cristian Tudor Popescu a anunțat că se va contesta în instanță decizia.



“Întrucât acest organism CNCD s-a autosesizat în legătură cu o așa zisă discriminare pe care aș fi comis-o, deci nu a fost vorba de o reclamație din partea unei persoane sau organzații, ci de autosesizarea unei singure persoane din CNCD și întrucât mi s-a trimis drept referință de discuție în citația respectivă o așa zisă știre a site-ului stiripesurse.ro, de fapt un comentariu tendențios sub un titlu mincinos, și nu pură și simplă înregistrare a ceea ce am spus la digi24, am anunțat CNCD în scris că nu mă voi prezența la audieri. Consider că acțiunea CNCD este profund părtinitoare, este un gest de servilism față de putere și este o nedreptate evidență având în vedere că nu am comparat-o în nici un fel pe doamna Dancila cu o maimuță. Mă voi consulta cu un avocat pentru a vedea care sunt pașii de urmat în instanța în vederea contestării”, a declarat jurnalistul, pentru HotNews.