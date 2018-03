CSU Craiova - Dinamo 1-0. Gabi Torje a răbufnit după meci: "Când scapă de neveste, vin și înjură"

CS Universitatea Craiova s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, marţi, după ce a învins-o pe Dinamo Bucureşti cu scorul de 1-0 (0-0), pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Bănie, în sferturile de finală ale competiţiei.

Suporterii celor două echipe au aruncat cu torţe şi petarde unii în alţii la începutul partidei.

Gabi Torje i-a atacat pe fanii Craiovei, care l-au înjurat pe durata partidei.

"Am pierdut singura șansă pe care o mai aveam de a ajunge în cupele europene. E dezamăgitor. Le cerem scuze fanilor. Acceptăm criticile. Dacă jucam în prima repriză măcar cum am făcut-o în cea de-a doua parte altul era rezultatul. Ăsta-i fotbalul! Nu mai e timp să regretăm! Trebuie să ne gândim la meciurile ce vor urma.

Cred că în ciuda terenului foarte, foarte prost a fost un stadion minunat aici. Cred că gazonul prost a tăiat spectacolul. Bratu e la început de carieră și nu trebuie să descurajeze pe nimeni acest rezultat.

Faptul că am fost primit așa cum am fost aici la Craiova nu demonstrează decât faptul că am valoare. Important e că mă iubesc dinamoviștii. Mulți dintre cei din tribune nu au cum să vorbească acasă și când scapă de neveste vin și înjură pe stadioane după ce beau două pahare de bere", a spus Torje după meci.