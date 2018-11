CSM işi motivează, miercuri, raportul negativ privind revocarea din funcţie a procurorului general

Consiliul Superior al Magistraturii işi motivează miercuri raportul negativ privind revocarea din funcţie a procurorului general. Acesta este ultimul pas care trebuie făcut în demersul lui Tudorel Toader. După redactarea documentului, Ministrul justiţiei poate înainta solicitarea de revocare a lui Augustin Lazar preşedintelui Kalus Iohannis

Secţia pentru procurori a CSM l-a audiat, luni, pe procurorul general Augustin Lazăr pentru a emite un aviz, după ce ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declanşat procedura de revocare a acestuia. Decizia a fost una clară: aviz negativ. Anizul este însă consultativ.

Augustin Lazăr spune că i s-a incalcat dreptul la apărare, invocând lipsa de transparență in derularea procedurii.

"Nu am fost in masura sa prezint motivele si documentele care ar fi preintampinat luarea masurii, puteam sa clarific daca e ordonanta mea sau a procurorului ierarhic superior la vremea aceea. Masura revocarii se infatiseaza ca o sanctiune ce poate fi aplicata intr-o procedura distincta pentru o conduita necorespunzatoare. In 2017 controlul nu a relevat nicio deficineta manageriala, nu a ridicat nicio problema pana cand s-au incins lucrurile cu instrumentarea dosarului 10 august. Are valoarea unei sanctiuni disciplinare interesate. Unul dintre motivele invocate are legatura cu ancheta 10 august, iar invocarea acestui motiv constituie o ingerinta in activitatea concreta de intrumentare a unei cauze penale", a spus Augustin Lazăr.