CSM București, victorie clară în faţa echipei Corona Brașov, în Liga Națională de handbal

CSM București a învins-o pe ASC Corona 2010 Brașov cu scorul de 34-25 (19-14), marți seara, în Sala Rapid, într-un meci din etapa a 13-a a Ligii Naționale de handbal feminin, scrie Agepres.





CSMB a dominat meciul și s-a impus fără niciun fel de emoții în fața unei formații care a evoluat în ultima parte a jocului într-o formulă foarte tânără, cu jucătoare sub 20 de ani precum Hosu, Bucur, Tîrcă sau Berbece.



Dumitru Berbece a fost la primul său meci ca antrenor principal al echipei de sub Tâmpa.



Primele zece minute au fost echilibrate, Corona conducând cu 5-4 (min. 8), după care CSM a făcut 8-5 (12). Campioana conducea cu 19-14 la pauză, iar în minutul 33 scorul era de 20-17. Echipa antrenată de Aurelian Roșca s-a desprins decisiv apoi, marcând nouă goluri la rând, pentru 29-17 (43). Tehnicianul a dat șansa de a juca și unor handbaliste cu mai puține minute și scorul final a fost de 34-25.



Pentru CSMB au marcat Anastasia Lobaci 6 goluri, Carmen Martin 5, Isabelle Gullden 5, Linnea Torstensson 4, Aurelia Brădeanu 3, Oana Manea 3, Maja Mehmedovic 2, Camille Ayglon Saurina 2, Iulia Curea 2, Elena Dache 1, Bianca Bazaliu 1.



Golurile echipei oaspete au fost reușite de Laura Chiper 9, Nicoleta Dincă 4, Andreea Pricopi 4, Marilena Neagu 3, Georgiana Ciuciulete 1, Oana Bondar 1, Daria Bucur 1, Sorina Tîrcă 1, Adriana Crăciun 1.



Pe primul loc al clasamentului se află CSM București, cu 33 puncte (12 jocuri), urmată de HC Dunărea Brăila, 25 p (11 j), HC Zalău, 22 p (11 j), SCM Craiova, 17 p (10 j), HCM Rm. Vâlcea, 16 p (11 j), ASC Corona 2010 Brașov, 16 p (12 j), etc.