Cronologia unei luni de foc pentru Justiţie. De ce a amânat Klaus Iohannis revocarea lui Kovesi

A trecut o lună de la publicarea motivării CCR de revocare a Laurei Codruţa Kovesi. O lună în care PSD şi ALDE au anunţat că merg pe varianta suspendării, dacă preşedintele nu reacţionează, în timp ce Iohannis anunţa că "citeşte". Surse politice, citate de MEDIAFAX, spun că a fost sfatul partenerilor strategici.

- 7 iunie: Curtea Constituţională a României publică motivarea deciziei care stabileşte că există un conflict constituţional între Ministerul Justiţiei şi Preşedinţie, iar şeful statului trebuie să semneze decretul de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. „Preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, doamna Laura Codruţa Kövesi. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Preşedintelui României, prim-ministrului şi ministrului justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”, se arată în motivare



- 12 iunie: Klaus Iohannis anunţă că motivarea aduce la suprafaţă mai multe întrebări decât clarificări. Şeful statului susţine că mai are „un pic” de citit la motivare.



- 17 iunie: Laura Codruţa Kovesi are o primă reacţie, pentru cotidianul The New York Times, spunând că presiunile asupra instituţiei pe care o conduce s-au amplificat.



- 19 iunie: "Şi această săptămână este dedicată cititului",declară Klaus Iohannis, după o săptămână.



- 25 iunie: Liviu Dragnea transmite că este posibilă suspendarea preşedintelui. „Nu este exclusă (n.r.: suspendarea preşedintelui) pentru că deja a stat neconstituţional de mult şi nepermis de mult. Jocul cu 'să mai citim' e o bătaie de joc la adresa CCR”, spune Dragnea.



- 5 iulie- Preşedintele PSD spune că luni (n.r.: 9 iulie) se va discuta despre suspendarea şefului statului cu reprezentanţii ALDE



- 6 iulie: Laura Codruţa Kovesi precizează, pentru MEDIAFAX, că nu îşi dă demisia şi că nu au fost delegate atribuţiile manageriale



- 8 iulie: Preşedintele LDE, Călin Popescu Tăriceanu, transmite că este de acord cu suspendarea preşedintelui



- 9 iulie: Preşedintele Klaus Iohannis emite decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi, dar nu anunţă personal decizia, ci îşi trimite purtătorul de cuvânt

Surse politice spun că preşedintele Klaus Iohannis a emis decretul de revocare nu de teama suspendării sale, ci mai degrabă pentru că partenerii strategici se tem de instabilitate şi de blocaj instituţional.