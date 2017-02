"Criza profundă" din România a ajuns în ziarul Vaticanului

L'Osservatore Romano, cotidianul Vaticanului, a scris despre "criza profunda din Romania" si despre faptul ca presedintele Romaniei a acuzat Guvernul social-democrat pentru declansarea acesteia, potrivit Radio Vatican, citat de Hotnews.ro.

"Presedintele roman acuza guvernul pentru ca a provocat criza profunda in care s-a prabusit tara", a titrat L'Osservatore Romano. Articolul nu exprima punctul de vedere al unei institutii specifice a Sfantului Scaun, dar nu face economie de cuvinte atunci cand isi manifesta ingrijorarea pentru situatia Romaniei, noteaza Radio Vatican.

Jurnalistii italieni scriu ca Romania este afectata de o adevarata "paralizie politica" si se afla intr-o "criza profunda", cu "manifestatii de protest impunatoare" in marile orase.

Stirea are data de 8 februarie, cand in Romania a fost a noua zi de proteste impotriva Guvernului si a treia impotriva presedintelui Iohannis.

Radio Vatican noteaza ca semnalarea situatiei din Romania are o semnificatie aparte in contextul in care, in 2015, surse oficiale anuntau ca papa Francisc a acceptat invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a vizita Romania. Data urma sa fie stabilita ulterior, pe canale diplomatice. Actuala criza complica inutil si nedrept demersurile menite sa faciliteze vizita Papei in Romania, considera jurnalistii de la Vatican.

Ei scriu si despre lipsa de politete institutionala aratata de presedintii celor doua camere ale Parlamentului fata de presedintele Romaniei si amintesc apelul arhiepiscopului Ioan Robu adresat politicienilor, indiferent de apartenenta politica, de a se gandi cu adevarat la binele si viitorul tarii.