Criza nord-coreeană escaladează: SUA plasează bombardierele nucleare în stare de alertă

Administraţia Donald Trump a dispus plasarea bombardierelor nucleare în alertă permanentă, în contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, fiind prima dată după sfârşitul Războiului Rece când Statele Unite adoptă o astfel de măsură, potrivit Mediafax.

Forţele Aeriene americane vor plasa avioanele militare B-52, care pot lansa bombe nucleare, în alertă permanentă, fiind prima dată după anul 1991 când se trece la această măsură, relatează publicaţiile Defense One şi The New York Post.

Bombardierele atomice vor fi staţionate în Baza aeriană Barksdale, situată în statul Louisiana.

"Acesta este un nou pas pentru a ne asigura că suntem pregătiţi", a declarat generalul David Goldfein, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene americane.

"Eu privesc situaţia nu ca fiind o măsură de pregătire pentru un eveniment specific, ci ca o adaptare la realitatea situaţiei mondiale în care ne aflăm; trebuie să ne asigurăm că suntem pregătiţi să mergem înainte", a explicat generalul David Goldfein.

Oficialul militar a explicat că ordinul de plasare a bombardierelor în alertă permanentă nu a fost dat încă, dar au fost făcute pregătirile pentru a se putea aplica urgent. Ordinul va fi dat de generalul John Hyten, şeful Comandamentului Strategic al SUA, sau de generalul Lori Robinson, şeful Comandamentului nordic al SUA.