Criza din România, dezbătută la Bruxelles! CE: Un regres privind ireversibilitatea reformelor

Preşedintele Comisiei Europene reacţionează din nou faţă de situaţia din România. Într-o conferinţă de presă alături de premierul Franţei, Jean Claude Juncker a declarat că a luat notă de faptul că Guvernul a retras ordonanţa de urgenţă. Totodată, purtătorul de cuvânt al CE a subliniat că România a înregistrat un regres în ceea ce privește dovedirea ireversibilității reformelor.

"Eu şi prim-vicepreşedintele Timmermans am reacţionat încă de miercuri, atunci când am avertizat România să nu aleagă o cale care nu respectă cerinţele minime ale Europei. Am constat că, după aceea, Guvernul român a retras ordonanţa. Am discutat pe larg despre asta, la Malta, cu preşedintele Iohannis. Am vorbit pe larg. Vreau ca România să se redreseze şi cred că a început să facă asta", a susținut Juncker.

La rândul său, Margaritis Schinas, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, a declarat că “în ceea ce priveşte România, după cum ştiţi, inclusiv ţinând cont de declaraţiile noastre de miercuri, a înregistrat un regres care, dintr-un punct de vedere, a afectat obiectivul nostru de a vedea ireversibilitatea reformelor obţinută”.

Potrivit acestuia, criza din România ar putea afecta șansele de ridicare a MCV în ceea ce privește țara noastră.

Despre România a vorbit la Bruxelles și premierul Franței, Bernard Cazeneuve, care a subliniat că se află pe aceeași lungime de undă cu președintele Comisiei Europene.

"Avem exact aceeaşi poziţie. Am vorbit cu preşedintele Juncker despre acest subiect, dar şi despre situaţia din Polonia. Suntem pe aceeaşi lungime de undă. Comisia reiterează în permanenţă principiile părinţilor fondatori ai UE şi angajamentul faţă de principiile statului de drept, care sunt inviolabile", a spus Cazeneuve.