Criza de medici de familie, acoperită cu medici din Republica Moldova. Ce spune Sorina Pintea

Sunt aproximativ 700 de posturi de medici de familie neocupate în România, a anunțat luni ministrul Sănătății Sorina Pintea, iar una dintre soluțiile de a rezolva deficitul constă în aducerea de specialiști din Republica Moldova.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni, într-o conferință de presă susținută la Bistrița, că pentru a acoperi specializările medicale deficitare este nevoie de a scoate locuri la concursul de rezidențiat, iar medicina de familie este în centrul atenției.

Până acum, a spus ministrul Pintea, au fost scoase la concurs specializări de care era nevoie în străinătate, scrie Realitatea de Bistrita. În contextul în care, la nivel național sunt aproximativ 700 de posturi de medici de familie neocupate, există și alternativa de a aduce specialiști din Republica Moldova, întrucât există solicitări din partea acestora.

„Cele 700 de cazuri (n. r. – medici de familie) se referă și la viitoarele pensionări, pentru că am făcut o analiză la nivelul țării. Cel puțin în 2018, la rezidențiat s-a scos un număr mare de locuri pentru medicina de familie. Inclusiv cele 300 de posturi suplimentare pe care Guvernul le-a aprobat, sunt tot pentru medicina de familie. De asemenea, posturile pentru rezidenții care au dat examen în 2017 și au obținut media de trecere, dar nu au avut loc, și acolo tot pentru medicina de familie s-au alocat aceste locuri. Eu am spus-o: politica de resurse umane a Ministerului Sănătății, până la un moment dat, a fost politica accidentului. Practic s-au scos la rezidențiat specialități de care era nevoie afară. Partea ciudată este că avem foarte multe specialități deficitare și nu am regăsit nicio coordonare la rezidențiat. Abia acum, în 2018, am cerut universităților să aibă coordonatori pe anumite specialității deficitare. De exemplu, spitalul din Bistrița nu are epidemiolog. La nivelul țării avem 200 de posturi deficitare de epidemiolog și discutăm de infecții asociate actului medical. Pe de altă parte, terapia intensivă, pediatria sunt specialități deficitare. În fiecare început de an, prin ordin al ministrului, se stabilesc specialitățile deficitare la nivelul țării în funcție de ceea ce adunăm din teritoriu. Deci strategia este de a scoate posturi la rezidențiat„, a declarat Sorin Pintea.

În acest context, ministrul Sănătății a menționat că, la minister au fost depuse foarte multe solicitări pentru medicina de familie de către medici din Republica Moldova.