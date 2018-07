Criză de donatori de organe în România

Este criză de donatori de organe în România. În ultimii patru ani, numărul lor a scăzut aproape de cinci ori. Asta, în timp ce mii bolnavi se agață de o speranță și așteaptă ca din clipă în clipă să fie chemați pentru transplant. Azi, de ziua donatorului de organe, Asociația Transplantaților a smuls promisiuni din partea autorităților. Acestea recunosc că vina pentru situația critică le aparține și lor.

"O așteptare de la o zi la alta, în care dorim ca mulți care înțeleg situația noastră şi au posibilităţi să încerce să vină să doneze", spune Constantin Bălcescu, pacient care are nevoie de transplant



Cu lacrimi de disperare, Constantin își cere dreptul la viață. Are nevoie urgent de un transplant de rinichi. O intervenție pe care o așteaptă de un an. Lista de așteptare este, însă mult prea lungă, iar donatorii se numără pe degete.

"A face dializă mereu, trăiești cu impresia că aceste aparate vor obosi corpul, care deja se simte", spune Constantin.



Ca și Constantin mai sunt alți 5.000 de pacienți. Doar pe lista transplantului renal! La care se adaugă alți 500 pentru un transplant hepatic, 170 pentru un transplant de cord și alte câteva zeci pentru plămâni, cornee sau alte tipuri de transplant. Autoritățile recunosc că și ele poartă o parte din vină.



"Indiferent de scandalurile care au fost, ar fi trebuit să nu încetăm să susținem această activitate. Ar fi trebuit să avem mai de mult o lege a transplantului, care să spună clar ce trebuie să se întâmplă, ar fi trebuit să stimultăm mai mult coordonatorii", spune Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.



"Sunt pacienți care au fost trecuți pe lista de așteptare acum 20 de ani", spune prof. dr. Ioanel Sinescu, șeful Clinicii de Chirurgie Urologică, Fundeni.



Cât așteaptă, mulți pierd lupta. Autoritățile, însă, vor să schimbe realitatea dură a sistemului sanitar românesc. O comisie de specialitate lucrează la o nouă lege a transplantului și în maximum două luni să fie gata, spune ministrul Sănătății. Mai ales că statisticile arată o realitate cruntă! În timp ce mii de pacienți așteaptă o șansă la viață, numărul donatorilor a scăzut dramatic!



"În 2014, în România au existat 138 de donatori reali, 2015 - 115, 2016 - 123, 2017 - 65, iar în 2018, până acum- 30", spune Sorina Pintea.



Ștefania este unul dintre donatori. Nepoțelul ei a avut nevoie urgentă de un rinichi: "Nici ziua în care am fost mireasă nu am fost atât de fericită, cât am fost pentru această zi. De câte ori vorbesc de acestă zi îmi dau lacrimile de fericire".



Un donator în moarte cerebrală poate salva chiar si ȘASE vieți și poate dona până la 12 organe și țesuturi.