CRITICI fără precedent din PSD la adresa lui Vâlcov: "Ar trebui să existe consecinţe!"

Postarea consilierului de stat Darius Vâlcov, în care președintele Iohannis era prezentat ca Adolf Hitler, este un lucru grav, pentru care demnitarul trebuie să-și ceară urgent scuze, iar gestul ar trebui să aibă anumite "consecințe", spune, într-un interviu acordat RFI România, deputatul PSD Petre Florin Manole.

"Consider că postarea respectivă este mai gravă decât publicarea fișei medicale a acelui protestatar... Eu am lucrat timp de 4 ani pentru Institutul pentru Studierea Holocaustului și cunosc foarte bine temele asociate acestei problematici. Cred că în general politicienii ar trebui să fie mult mai rezervați atunci când vine vorba de astfel de subiecte. Holocaustul sau comunismul sunt niște tragedii ale istoriei, pe care nu ar trebui să le folosească absolut nimeni într-un discurs politic al urii. Ele trebuie folosite doar pentru a educa societatea, nu pentru a dezbina. Pentru această postare consilierul premierului nu și-a cerut scuze încă, dar eu cred că este nevoie de scuze urgent. Am văzut și eu indignarea colegilor din grupul minorităților, am citit și reacția Federației Comunităților Evreiești, pe cea a Institutului pentru Studierea Holocaustului și cred că sunt îndreptățite", a spus deputatul PSD Petre Florin Manole.



Întrebat dacă pentru această declarație Vâlcov ar trebui demis, Florin Manole a spus: "Cred că este o declarație gravă și ar trebui să existe niște consecințe", apreciind că o eventuală demitere este doar la latitudinea primului ministru.