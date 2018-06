Cristina Țopescu, atac dur la adresa PSD, în scandalul huiduielilor de pe Arena Națională

Cristina Țopescu

Cristina Țopescu a reacționat dur la adresa PSD, după ce membri ai formațiunii politice au îndrăznit să afirme că huiduielile de pe Arena Națională erau adresate Simonei Halep și nu primarului Capitalei, Gabriela Firea.

"Povestea asta cu huiduiala Gabriele Firea mi se pare trasa de par de la ambele capete. De necomentat reactia acelui PSD- partea lui cea mai slugarnica si fara minte, dar fara minte absolut deloc. Ca sa spui, in dorinta ta de a te da bine pe langa sefi ai partidului, ca Simona a fost huiduita de oamenii care au venit acolo, cu copii cu tot, pentru ca o adora pe Simona, trebuie sa fii tare prost. Da' taaaare prost !!! Ticalosia si slugareala aproape ca palesc in fata prostiei, aproape imposibil de cuantificat.

Pe de alta parte sa spui ca s-a incheiat cariera politica a lui Firea pentru ca a fost huiduita o data, oricat de tare si de oricati oameni, asta mi se pare iar exagerat. Toti oamenii politici trec si prin asta. E si huiduiala un test care-ti incearca stomacul: e tare, cat de tare e? Sau esti slab si cazi psihic? Sau reactionezi agresiv si te otzarasti la toti cei care-ti spun: Gabitzo, n-ai facut bine ce-ai facut ! Ca a dat ea ordin sa fie aparata de psd-isti printr- o asemenea mizerie aruncata de la ea la Simona, asta nu cred. Chiar nu cred ! Gabi nu e proasta ! Ce ar putea-o pierde pe ea, dar nu asa cu una cu doua, ci in timp, ar fi prea marea ambitie, prea marea incredere in sine. Pentru ca e bine sa ai self esteem, sa nu te lasi, sa fii tenace si bataios, dar depinde si CUM o faci. Sunt momente si momente. E mare lucru sa stii cand SA STAI IN BANCA TA si cand, in cu totul alte conjuncturi, sa iesi la bataie. Si atunci trebuie s-o faci cu masura, cu bun simt si dozat, mai ales daca esti femeie. Pentru ca inca noi, femeile, suntem mai aspru judecate decat barbatii. In mentalul colectiv, societatea noastra n-a ajuns inca sa vada barbatul si femeia ca pe doi oameni. Nu, ei vad o femeie si un barbat. In politica, cel putin, sigur asa stau lucrurile !

Deci, Gabita, era mai bine sa-i dai Simonei cheia orasului in urmatoarele zile, a fost total neinspirat sa iesi cu ea odata in fata unui stadion cu 20.000 de oameni. Multimea, eterogena de cele mai multe ori, dincolo de educatie sau de lipsa ei. are un singur lucru care functioneaza fara gres : INSTINCT. Multimea simte inadecvarea (nu as zice aici impostura!), dar simte pur si simplu cand cineva nu e din filmul pe care a venit sa-l vada. Filmul de la Arena Nationala era despre victoria Simonei, iar vedeta era una singura, SIMONA. Asta e !", a scris Țopescu.

Cristina Țopescu a fost membru al PSD în 2013, iar după aproximativ 9 luni și-a dat demisia.