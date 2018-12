Cristina Tarcea, acuzații grave în plin scandal al completurilor de judecată

Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, susține că a început un asalt și asupra completurilor de 3 judecatori, mentionand ca in masura in care se considera ca tragerea la sorti este un element echitabil, ar trebui aplicata si asupra completurilor de 1,2 si 3 judecatori de la alte instante.

"Cred ca este de datoria mea, in calitatea de reprezentant al puterii judecatoresti, sa va atrag atentia asupra unui alt lucru care mediteaza toata lumea. Este vorba de completurile colegiale de 3 judecatori. Nu e un secret ca a inceput un asalt si asupra completurilor de 3 judecatori, Va reamintesc ca nu sunt numai completuri de 3 ci si de 2 si de 1, iar in masura in care apreciem ca tragere la sorti reprezinta un element echitabil, aceasta tragere trebuie aplicata si asupra completurilor de 1, 2 si 3 judecatori din tara", a declarat Cristina Tarcea, inainte de tragerea la sorti.

Joi, ICCJ organizează o noua tragere la sorți a completurilor de 5 judecători. De aceasta dată, ca urmare a unei decizii a CSM, se vor folosi bile, urmând a se forma trei completuri în materie penală, nu doar două, ca până acum.

Astfel, după stabilirea componenței, toate dosarele aflate la actualele completurile de 5 judecători vor fi distribuite celor trei nou formate.

Printre cauzele care vor ajunge la noile completuri se află cele în care sunt judecați Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, dar si cererile de anulare a pedepselor formulate de Elena Udrea si Alina Bica.

Dosarele vor rămâne însă pentru scurt timp la completurile nou formate, dat fiind faptul ca, așa cum a comunicat ÎCCJ, extragerea este făcută pentru anul 2018.

Astfel, asa cum prevede legea, la începutul anului următor va avea loc o nouă tragere la sorți, iar dosarele vor fi redistribuite.

Având în vedere că mai sunt câteva săptămâni până la sfârșitul anului, sunt slabe șanse ca noile completuri să administreze probe în cauze precum cele mentionate anterior. Practic, dosarul lui Liviu Dragnea stagneaza cel puțin până la inceputul anului următor, când un nou complet îl va avea spre soluționare.

ICCJ organizează a doua tragere la sorți după ce Curtea Constituțională a decis că a fost nelegală componența completurilor de 5 judecători. După hotararea CCR, in noiembrie, ICCJ a organizat o nouă tragere la sorti, insa ulterior decizia prin care s-au format acestea a fost suspendata de Curtea de Apel Bucuresti, in urma unei sesizari a lui Liviu Dragnea. Ca urmare, CSM a recomandat ICCJ extragerea cu bile si formarea a trei completuri de judecata.