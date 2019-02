Cristina Tarcea: Nu OUG e motivul, ci Tudorel Toader! E lipsit de sinceritate

Președintele ICCJ, Cristina Tarcea, susține că OUG 7/2019 nu rezolvă situația completurilor de 5 de la Înalta Curte, iar în viitor pot apărea din nou probleme, pentru că documentul lui Tudorel Toader menţine ambiguităţi.

"Nu mai sper acum, pentru că așa cum v-am citat din OUG 7/2019 și o să vă uitați în lege, nu veți vedea cine stabilește regulile pentru tragerea la sorți a completurilor de 5. Dacă nu se face o modificare legislativă de urgență, atunci vom avea aceleași probleme cu completurile de 5.”, a spus Cristina Tarcea, la Antena 3.

"Dacă nu se face o modificare legislativă de urgență, atunci vom avea aceleași probleme cu completurile de 5."

Dincolo de aspectul tehnic al documentului, Tacea îl invinuieşte pe ministrul Justiţiei de rea voinţă în comunicare. "Faptul că se face o solicitare de aviz nu înseamnă că se cere avizul. Nu trebuie să fie aparența respectării unui drept, ci el trebuie respectat în esență. OUG are 5-6 pagini. E lipsa de sinceritate și dublă măsură. Trecem printr-o perioadă de criză toți, o criză a neîncrederii, a lipsei de dialog", a afirmat Tarcea.

Tocmai din această perspectivă, OUG 7 a fost picătura care a umplut paharul, chiar dacă ea, în esenţă, nu aduce nişte modificări catastrofale.

Şefa ICCJ a mai criticat şi faptul că Tudorel Toader nu i-a trimis documentul spre consultare. "Această OUG nu a fost trimisă la ÎCCJ. Mi s-a comunicat că a fost trimisă chiar în acea dimineață, dar am verificat și pe fax, și pe e-mail și nu era. Nu am găsit-o nici la CSM, am primit-o la CSM de la cineva. Asta e comunicare, sinceritate?”, a spus Cristina Tarcea.