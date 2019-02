Cristina Țopescu, reacție incredibilă despre "croitoreasa" de la Românii au talent

Cristina Țopescu a fost printre cei care au avut o reacție despre prestația croitoresei de la "Românii au Talent" care a primit un golden buzz de la Mihai Petre.

Într-un mesaj pe Facebook, ea a făcut referire şi la mica eroare de exprimare, mărturisind că Ana Maria Pantaze i-a dat o adevărată lecţie de viaţă.

„Vă uitaţi la Românii au talent? Am butonat şi am dat peste o fată simplă, cu mult bun simţ, croitoreasă, care, după ce a spus «o să cant o piesă care MĂ SPECIFICĂ», iar eu, ca mulţi alţii, am zâmbit puţin răutăcios, când a început să cânte m-a amuţit. Cât de des suntem dispuşi să fim superficiali, cât de rar judecăm uitând că avem şi inimă. Mi-a dat o lecţie fata asta şi-n cinstea ei, de acum, o să spun şi eu uneori, în diverse contexte, «MĂ SPECIFICĂ»! Emoţionant!“, a fost mesajul jurnalistei.