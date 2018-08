Cristina Țopescu a răbufnit după reacția violentă a jandarmilor din Piața Victoriei

Cristina Țopescu a postat un mesaj dur pe contul de socializare, alături de care a atașat un clip ce conține cele mai dure momente de la mitingul organizat pe 10 august în fața Guvernului.

"UITAȚI-VĂ LA ACESTE IMAGINI ȘI NU LE UITAȚI ! Am scris astăzi despre voi, jandarmii NOȘTRI, nu meritați nimic din ce am scris despre voi ! Uitați-vă și voi la voi în aceste imagini și întrebați-vă daca mai aveți suflet, dacă mai aveți constiinta și dacă vă iubiți șara. Țara înseamna oamenii ei, Romania inseamna romani, voi sunteti romani, ce sunțeti ? Dar oameni mai sunteți? Sau sunteți niste masini monstruoase de impartit pumni și bastoane si gaze ? Nu vă pasă nici cand femei sau copii cad sub atacurile voastre demente. Sunteți niște marionete, niste oameni de paie, manevrati de sefii vostri vânduți unei puteri trecatoare. Nu mai aveți demnitate, nu mai aveți niciun Dumnezeu ! Acționati și executați ordine în confruntarea cu huliganii, dar cu oamenii pașnici ce-ați avut ? Emigrati voi, cei care n-aveți niciun dram de respect pentru români, plecați voi în locul românilor noștri care muncesc și îndura umilință prin țări străine pentru că tara lor nu le ofera dreptul la o viață decentă. Plecati si traiti si voi viata lor grea ! Nu mai aveti onoare, jandarmi (romani), v-ati pierdut-o si niciun ordin din lumea asta nu vă spală rușinea , a scris revoltată Cristina Țopescu pe contul de socializare.