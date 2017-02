CT Popescu despre evoluţia protestelor:Sper ca pentru ei să nu fie un obiectiv alegerile anticipate

CTP

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că premierul Sorin Grindeanu a avut un plan când a emis OUG prin care a abrogat efectele ordonanței 13. Jurnalistul e de părere că Grindeanu a dat acest nou act cu speranța că va scăpa de pedeapsa pentru greșeala inițială.

"Mai intai as vrea sa va relatez ceva din presa de dinainte de '89. Exista o rubrica intitulata "Din caietul grefierului" in care erau notate diverse replici ale unor personaje aflate in instanta. Un personaj arestat pentru furt spunea asta: "Rog instanta sa consemneze ca circumstanta atenuanta faptul ca am predat tot ce furasem militiei care ma astepta la iesirea din bloc". Exact asta face acum Guvernul Grindeanu.

Am furat si acum pentru ca ne-ati prins, desi noi speram sa nu ne prindeti, poftiti inapoi ce-am furat si gata. Ei bine, acest gata nu-i lasa sa plece pe acesti oameni din strada. Pentru ca stenograma acestei sedinte arata limpede raspunderea intregului cabinet in frunte cu domnul Grindeanu. Stiu foarte bine ce este cu acea ordonanta pentru ca avusese loc episodul cu presedintele Iohannis si elefantii. Nu se poate spune ca fusese cineva luat pe nepregatite. Acea ordonanta era bine cunoscuta si incarcatura ei era politica prin prezenta lui Iohannis, prin mediatizare, se stia foarte limpede ce inseamna. Iar domnul Grindeanu il asigurase pe Iohannis ca nu se va introduce fara o dezbatere ampla. Gestul hotesc facut in acea noapte a fost asumat de intreg cabinetul; o singura persoana s-a delimitat de aceasta decizie - domnul Florin Jianu. Asta vrea acum strada, ca responsabilii pentru aceasta inselatorie, hotie sa plateasca", a declarat CTP, citat de stiripesurse.ro.

Jurnalistul de la Republica.ro este de părere că dacă protestele au ca obiectiv alegerile anticipate nu este un lucru corect. "E un semnal grav de instabilitate sa avem anticipate", crede CTP:



"Probabil ca se intampla ceva la PSD pentru ca multi dintre liderii si fruntasii din partid nu-si doreau o asemenea situatie, ei venisera la guvernare ca sa-si vada interesele, nu ca sa se bata cu oamenii din strada. Faptul ca domnul Dragnea si domnul Grindenau au adus lucrurile in aceasta situatie a creat nemultumiri mari. Domnul Dragnea se afla intr-o situatie cat se poate de neplacuta. Pe de alta parte faptul ca PSD-ul nu si-a asumat manifestatia de la Cotroceni este explicabil, a amenintat cu un milion de oameni iar acolo sunt cateva sute de cetateni foarte pasnici si inofensivi.

Domniii de la PSD nu vor sa fie reprezentanti astfel in strada. In continuare lucrurile se indreapta spre politizarea manifestatiilor de strada. Adica cei din Piata Victoriei si din tara doresc acum demisia guvernului Grindeanu pentru ca nu a oferit astazi din macar "capul lui Motoc" - adica pe Iordache. Asta e deja o noua intaratare. Aici avem aceasta radicalizare in sensul inlaturarii guvernului Grindeanu. Dincoace, persoana vizata este presedintele Iohannis. Vom avea in strada multimi care se confrunta politic. Ceea ce este rau. Initial a fost o manifestatie pentru dreptate, de protest impotriva arogantei, dispretului manifestat de guvernanti. In continuare poate evolua spre doborarea guvernului Grindeanu. Sper ca pentru ei sa nu fie un obiectiv alegerile anticipate pentru ca nu este bine deloc si nici corect. E un semnal grav de instabilitate sa avem anticipate,", a spus Cristian Tudor Popescu la PRO TV.