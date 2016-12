Cristian Tudor Popescu, reacție explozivă după refuzul fără explicații al lui Iohannis

Președinte Iohannis deschide o luptă prin refuzul nominalizării premierului desemnat de PSD și ALDE, crede jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

„Dacă face acest lucru fără justificare, domnul președinte nu a prezentat niciun motiv, domnul președinte deschide o luptă. Domnul Dragnea după ce a declarat ritos că nu va veni cu altă propunere, domnul Iohannis nu o va accepta, firește, dar între timp e posibilă începerea unei acțiuni de suspendare a președintelui Iohannis, ceea ce nu e în interesul României. Domnul Iohannis ar trebui să comunice motivul: Dacă e un motiv legat de securitatea națională. Bine nu va fi pentru noi toți. Interesul președintelui Iohannis este să se situeaze în poziția de lider al Opoziției politice, vrea această poziție de lider al opoziției anti PSD-ALDE", a declarat Cristian Tudor Popescu, la un post TV, potrivit StiripeSurse.ro.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a cântărit cu grijă argumentele pro şi contra cu privire propunerea PSD - ALDE şi a decis să respingă numirea lui Sevil Shhaideh în funcţia de prim ministru. "Solicit coaliţiei PSD-ALDE să facă altă propunere", a spus şeful statului.

"Săptămâna trecută am avut consultări cu partidele politice. PSD şi ALDE, care au ţinut să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe Sevil Shhaideh pentru poziţia de prim ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro şi contra şi am decis să resping propunerea. Solicit coaliţiei PSD-ALDE să vină cu altă propunere", a afirmat preşedintele României.