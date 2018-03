Cristian Tudor Popescu, enervat la culme de Simona Halep. Jurnalistul a găsit, totuşi, şi ceva bun

Simona Halep, numărul unu mondial, a învins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) în trei seturi şi s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells.

Jucătoarea română a învins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-un meci care a durat peste două ore, în condiţii de vânt destul de puternic.

"Am fost un pic frustrată de meciul de astăzi pentru că din cauza vântului nu am putut avea ritm (...) Poate de asta sunt aici pentru că refuz să pierd", a spus Simona Halep după meci.

Cristian Tudor Popescu a spus că Simona Halep i-a întins nervii în meciul cu Martic, dar şi că numărul 1 WTA a evoluat din punct de vedere tehnic faţă de acum 1 an şi ceva.

"Un meci foarte tensionat. Mi-a intins şi mie nervii Simona în noaptea asta. O victorie foarte preţioasă în ciuda locului 51 pe care îl ocupă Martic. O ştiu pe Martic, am şi scris de ea, e o jucătoare extrem de talentată care din păcate a avut parte de accidentări care au ţinut-o mult dincolo de teren. E cea mai dificilă adversară a Simonei aici la Indian Wells.

Am fost îngrijorat în setul 3 de ce se va întâmpla mai ales după game-ul al doilea. Primul game l-a câştigat Simona la serviciu şi în game-ul al doilea a avut 4 mingi de break şi nu a reuşit să facă niciuna. Martic a egalat la 1. Şi aici din nou am văzut ceea ce o deosebeşte pe Simona 2018 de Simona de anul trecut. Se simte rezistenţa ei în faţa situaţiilor critice, dificile, când este condusă. Are acum acea coajă foarte puternică pe care a adunat-o în meciurile epice pe care i le ştim din anul acesta şi a reuşit să se coordoneze. Până atunci s-a bătut parte în parte cu Martic.

Încă o probă de ce înseamnă Simona Halep în 2018, ce acumulări excepţionale a realizat anul trecut în plan psihologic, tactic şi tehnic. Hai să ne uităm la serviciul Simonei. A făcut o singură dublă greşeală. A servit bine, un serviciu pe care nici nu îl visa Simona acum 1 an şi ceva. Încă un meci care se adună la zestrea tactică şi psihologică a Simonei.

Simona e numărul 1 mondial şi are un joc de număr unu”, a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu la o televiziune de ştiri.