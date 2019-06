Cristian Ţânţăreanu, de nerecunoscut la la 75 de ani

Cristian Ţânţăreanu are o avere de milioane de euro, a dus o viaţă ca în filme, însă problemele de sănătate nu îi dau pace.

Afaceristul a afirmat că se concentrează pe afaceri, nu a mai apucat să meargă la sală şi se pregăteşte de moarte.

„Doctorul a spus că, dacă o să am grijă şi n-o să fac abuzuri, s-ar putea să prind Crăciunul. Sunt bine cu sănătatea, am slăbit 15 kilograme, dar am pus nouă înapoi. Mă pregătesc de ultimul drum de acasă, la Bellu“, a spus Cristian Ţânţăreanu la Antena Stars.