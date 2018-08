Cristian Preda anunţă că nu va mai candida pentru un nou mandat de parlamentar. Ce va face

Europarlamentarul Cristian Preda anunţă că nu va mai candida pentru un mandat de deputat european în 2019, pentru că vrea să se implice în politica din România, iar acest lucru nu se poate face de la Bruxelles sau Strasbourg. De asemenea, vorbeşte despre faptul că nu ştie dacă la întoarcerea în ţară să se înscrie sau nu într-un partid, afirmând că "ţara are partide proaste şi că ea a pierdut aproape cu totul opinia independentă".

“Am hotărât să nu candidez în mai 2019 pentru un nou mandat de deputat european. Motivul e unul singur: doresc să mă implic în politica din ţară. De la Bruxelles şi Strasbourg nu se poate. Regret că mă despart, peste câteva luni, de o instituţie admirabilă. Una în care am ajuns să fiu respectat de colegi din aproape toate grupurile politice. Muncind în cinci comisii parlamentare, am căpătat, din 2009 încoace, o influenţă de care puţini aleşi din România dispun. Activitatea din PE mi-a acaparat, însă, cvasi-totalitatea timpului. Nu am trişat – cum mai fac unii – abandonând responsabilităţile impuse de mandat pentru o activitate febrilă în circumscripţia naţională”, spune Cristian Preda într-un articol publicat pe site-ul Adevărul.ro.

În acelaşi articol, europarlamentarul afirmă că situaţia din România s-a degradat mult faţă de 2009 şi 2014 şi va încerca să îşi folosească experienţa din Parlamentul European pentru a face politică în ţară.