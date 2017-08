Cristian Pomohaci, declarație HALUCINANTĂ: ”Sunt...”

La fiecare apariție publică, Pomohaci a surprins prin atitudine, gesturi și chiar și cuvinte nepotrivite sau dure.

În urmă cu trei ani, fostul părinte a oferit o declarație care i-a șocat pe toți cei care îl urmăreau. Aflat la un speectacol în localitatea sa natălă, Rebrișoara, lângă Târgu Mureș, Pomohaci a interpretat mai multe colinde, apoi a ținut și o mică slujbă pe scenă, spre satisfacția celor aflați în public.

Totuși, în timpul show-ului, la un moment dat, Pomohaci a surprins atunci când a început să vorbească despre felul său de a vedea viața, scrie wowbiz.ro.

“Sunt mai lacom și mai rău decât unul care nu are atât cât am eu. Îl iubesc mai mult pe Dumnezeu, îmi doresc să am mai mult și să pot da celor din jurul meu. În rest eu nu sar dogmele ortodoxe române, nu sar peste cal, nu exagerez în nimic ”, a spus atunci Pomohaci, în ropotele de aplauze ale unor oameni în delir, care vedeau în el, la vremea respectivă, o persoană cu har și cu suflet mare!