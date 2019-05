Cristian Deliorga a dezvăluit de ce a ales PSD ca să ajungă la CCR

Propunerea PSD pentru funcția de judecător CCR din partea Senatului, Cristian Deliorga, a declarat, în comisia juridică a Senatului, că nu avut întâlniri cu niciun lider PSD și că el i-a ales pe social-democrați pentru că sunt cel mai numeros grup și are astfel cele mai mari șanse să ajungă la CCR.

,, Când am ales să candidez pentru acest post m-am gândit că singurul grup parlamentar mai numeros de la Senat este al PSD și pentru șanse de reușită ar trebui să fac solicitarea grupului PSD. Nu am avut întalniri cu niciunul din liderii PSD, dar îl cunosc pe domnul Șerban Nicolae și am lucrat cu domnul Robert Cazanciuc.

Întrebat cum a luat legătura cu PSD, acesta a răspuns sec: ,,Am depus documentele la dl. Șerban Nicolae. E vreo problemă?''

